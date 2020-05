Ei yllätä

Joko nyt uskotaan että ei sitä raitiovaunua haluta tänne, se pieni porukka joka siittä haaveilee niin herätkää todellisuuteen, mistä rahat ? Sähköistyminen jatkuu kovaa vauhtia niin kohta on kulkuneuvot sähköllä niin ei tarvita jäykkiä ja kalliita infroja rakentaa. sähköbussit yms ajaa asian aivan riittävästi. Ja kaupungissa muuttuu ihmisten elintavat jatkuvasti, siellä missä nyt on tarvetta niin ei ole välttämättä muutamanvuoden päästä. Jos halutaan ottaa esim Varissuo esimerkiksi, siellä väki vanhenee ja lapset muuttavat pois ketkä käyttävät bussseja paljon, vanhempien ihmisten elintaso nousee ja alkavat käyttää enemmän omaa autoa. Mitäs silloin tehdään kiskoille ? Jos otetaan satama esimerkiksi, aamulla ja illalla on suuri tarve joukkoliikenteelle mutta muina-aikoina sangen hiljaista. Mites sitten kun satama siirtyy? mites kiskoille silloin käy ? ja siellä on jo kiskot liikennettä varten, jos kovasti halutaan testata niin sinne kiskoille raitiovaunu kulkemaan rautatieasemalle ja asemalle linkkikohta busseille. Sillä se selviää olisiko käyttöä vai ei....

