Viljalasti levisi tielle Salon Perniössä

Viljakuorma on levinnyt tielle Salon Perniössä, varoitti Turun liikennekeskus hieman ennen iltakymmentä keskiviikkona. Ensitietojen mukaan viljaa on ajoradalla yli kahden kilometrin matkalla. Onnettomuuspaikka on Sauruntiellä. Se kääntyy Salosta tullessa Perniön aseman jälkeen kohti Teijoa.