Turku lisää vähitellen kiireetöntä hammashoitoa – henkilökunnalla visiirit, myssyt ja essut

Turku lisää vaiheittain kiireetöntä hammashoitoa, jos koronavirusepidemian tilanne pysyy rauhallisena.

Ensimmäiseksi hoitoon kutsutaan lapsia ja nuoria sekä ne potilaat, joiden vastaanottoaika peruttiin maalis-toukokuussa. Potilaat saavat uuden ajan postitse tai puhelimitse.

Uuden ajan kiireettömään hoitoon voi varata maanantaista 10.8. alkaen. Kaupunki kuitenkin varoittaa, että toiminta on ruuhkautunut.

Kaupungin tiedotteessa korostetaan, että hammashoitoon on turvallista tulla. Turvavälit ja hygieniavarotoimet on otettu huomioon. Jo ennen koronavirusepidemiaa on suun terveydenhuollossa suojauduttu, mutta nyt suun terveydenhuollon henkilökunta käyttää lisäksi visiiriä, myssyä ja essua.