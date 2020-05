Raision vihreät myöntää virheen – kiristyskin mainittu

Raisio

Raision vihreiden valtuustoryhmä katsoo tehneensä virheen yhdistettyään vaatimuksen kaupunginhallituksen puheenjohtajiston erottamisesta luonnonsuojelualueen perustamiseen Raision ja Turun rajalle, Mälikkälän maastoon.

Raision vihreät jätti maanantaina valtuustossa aloitteen tilapäisen valiokunnan perustamiseksi, minkä päämääränä on kaupunginhallituksen puheenjohtajiston erottaminen. Valtuustoryhmä näkee tarpeelliseksi varmistaa, että kaupunginhallitus on toimintakykyinen ja sillä on kaupunginvaltuuston luottamus.

Ryhmä tiedottaa kertoneensa avoimesti aloitteesta ja sen tarkoituksesta Raision valtuustoryhmille ja kaikille valtuutetuille hyvissä ajoin. Tiedotteen mukaan tämän jälkeen alkoi kyseenalaistaminen ja painostus aloitteesta luopumiseksi. Valtuustoa edeltäneessä luottamuksellisessa valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelussa keskusteltiin aloitteesta ja mahdollisuudesta luopua siitä.

"Keskustelun aikana esitimme ratkaisuna sen, että vedämme aloitteemme pois, mutta toivoimme muilta ryhmiltä ymmärrystä tärkeälle luonnonsuojeluhankkeelle. Nyt jälkikäteen ajateltuna noiden kahden asian yhdistäminen oli virhe", valtuustoryhmä kertoo tiedotteessaan.

Rajuimmin vihreiden koplaukseen suhtautui Raisioin kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila (sd). Hän tulkitsi Rannikkoseutu-lehden nettijutussa (26.5.) vihreiden ehdotuksen kiristykseksi, johon voidaan soveltaa rikoslain pykäliä.

Asianajajana työskentelevä Lehto-Laurila haluaa selvittää vihreiden aloitteen taustat juurta jaksaen.

– Jos minua tullaan syyttämään jostakin asiasta perusteetta, en sitä hyvällä katso, Lehto-Laurila sanoi.

Hän kertoi olleensa tapauksen tiimoilta yhteydessä Varsinais-Suomen vihreiden piirihallituksen puheenjohtaja Mari Kousa-Kuusistoon, joka lupautui Lehto-Laurilan mukaan selvittämään asiaa raisiolaisten vihreiden kanssa.