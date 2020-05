Kaaharit liikkeellä Turussa ja Raisiossa

Vast: Rajoitukset uusiksi

:D Kehtätielle sopiva rajoitus 7-20 on 80km/h ja tuon ajan ulkopuolella 110km/h. 7-20 rajoitus koska siellä ei oikeasti voi juuri kovempaa ajaa ryysiksen takia ja jälkimmäinen koska tiellä on raskasta liikennettä sekä myös työkoneita.



Mutta kun elää autokuplassa niin kuvittelee äkkiä että rajoituksen pitäisi olla aina oman auton maksiminopeus. Autoihin pitäisi laittaa samanlaiset rajoittimet kuin invamopoissa on (l. mopoautoissa) ja maksimiksi laittaa se 120km/h ilman toleranssia.



Mieluiten pitäisi jokaiseen autoon määrä pakolliseksi adaptatiivinen nopeudenrajoitin joka takaa että autolla ei pääse missään paikallista rajoitusnopeutta lujempaa.