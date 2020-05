Turussa voi kesäkuussa katsoa autosta teatteria ja stand uppia, heinäkuussa voi kurvata drive in -elokuvateatteriin

Turun messukeskus on ideoinut kesälle toisenlaisia yleisötapahtumia koronaviruksen tuoman suurten tapahtumien järjestämiskiellon vuoksi. Kesäkuun keskiviikkoisin messukeskuksen pihalla järjestetään drive in -livenäytöksiä vaihtuvin kulttuurisin teemoin. Heinäkuussa paikalle pystytetään drive in -elokuvateatteri.

– Koronavirus on riepotellut erityisesti tapahtuma-alaa ja se etsii eri kaupungeissa tapoja selvitä tämän katastrofaalisen vaiheen yli. Mitään taloudellisia voittoja ei ole tarkoitus tässä lähteä käärimään. Tärkeintä on tuottaa ihmisille turvallisesti yhteistä iloa ja myönteisiä elämyksiä, se on meidän osaamisemme ja panoksemme toimia tässä väliaikaisessa tilanteessa. Oma viestimme on, että hei, olemme hengissä ja uskomme kohtaamisten tärkeyteen jatkossakin, sanoo Turun Messukeskus Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Terveysturvallisuuden vuoksi lippuja on myynnissä vain rajoitetusti, ja lipunmyynti tapahtuu kontaktien välttämiseksi ennakkoon messukeskuksen lippukaupassa. Autokunnat sijoitellaan alueelle niin, että näkyvyys ajoneuvoihin on hyvä sekä turvavälit säilyvät. Äänet tulevat autoihin radion kautta. Alueella kuljeskelu on kielletty eikä alueelle voi tulla esimerkiksi mopoilla, pyörällä tai kävellen tartuntariskin vuoksi. Tarvittaessa käytössä ovat wc-tilat, mutta muutoin autoissa tulee pysytellä koko noin tunnin mittaisen show’n ajan.

Ensimmäinen show esitetään ensi viikon keskiviikkona 3. kesäkuuta kello 19, kun messukentän mobiiliesiintymislavalla esiintyy stand up -tähdet Mika Eirtovaara ja Zaani.

Seuraavalla viikolla vuorossa on muun muassa karaokehenkinen Koko kylä veisaa -esitys, jossa laulattajana on Maria Lund.

17. kesäkuuta nähdään Naantalin Musiikkijuhlien konsertti Kenelle sellot soivat. Esiintyjinä ovat selloyhtye Total Cello Ensemble ja hurmaava sopraano Mari Palo. Konsertti liittyy Turun Kirjamessujen 30-vuotisjuhlavuoteen.

Juhannuksen jälkeen 24. kesäkuuta on vuorossa on Turun Kaupunginteatterin ja Linnateatterin improbattle. Improvisaatiohaasteeseen heittäytyvät Kaupunginteatterin tiimissä Miiko Toiviainen ja Katariina Lantto sekä Linnateatterin joukkueessa Mikko Leskelä ja Valtteri Roiha.

Drive in -elokuvateatterissa esitetään heinäkuussa elokuvia kaikenikäisille useamman päivän ajan. Esitettävät elokuvat ja päivämäärät listataan myöhemmin tapahtuman järjestävän Kinotourin verkkosivuille.