Kauneushoidoissa käytetään yhä enemmän laitteita apuna

Turkulainen Minna Nikkilä on ollut kauneudenhoitoalalla reilut 20 vuotta ja on nähnyt läheltä hoitojen kehityksen.

– Suurimpana muutoksena on se, että nykyään käytetään paljon erilaisia laitteita tehostamaan hoitoja. Myös tuotteet ovat kehittyneet valtavasti, Minna Nikkilä Turun kauneushoitolasta kertoo.

Hänen mukaansa ihmiset huolehtivat itsestään tänä päivänä aiempaa enemmän ja hoidoilta vaaditaan entistä enemmän.

– 15 vuotta sitten tehtiin paljon peruskasvohoitoja, mutta nykyään niitä tehdään hyvin vähän. Nyt suosittuja ovat mikroneulaus, timanttikuorinta ja laserhoidot. Ihmiset ovat valveutuneita ja haluavat tehokkaita hoitoja, joiden tulokset näkee heti.

Nikkilä kertoo, että yhä useammin hoitolan tuolissa istuu mies.

– Toki asiakaskunta on edelleen naispainotteista, mutta miesten osuus on lisääntynyt. Miehet tulevat tehokkaisiin ihoa parantaviin hoitoihin ja tulevat esimerkiksi hakemaan apua, jos kärsivät aknesta.

Kauneushoitolan suosituimpia hoitoja ovat erilaiset kasvohoidot ja jalkahoidot, mutta hemmotteluhoitojen suosio kasvaa koko ajan.

– Hierontaa ja aromaterapiahoitoja suositaan paljon aiempaa enemmän. Ihmiset ovat tosi stressaantuneita ja työpaineet ovat kovat. Ihmiset haluavat ottaa hetken aikaa itselleen ja ovat ymmärtäneet, että omaan hyvinvointiin kannattaa panostaa kokonaisvaltaisesti.

Asia, joka kauneushoitolassa tulee vastaan päivittäin, on taistelu ikääntymistä vastaan.

– Asenteet ovat muuttuneet ja on ihan arkipäivästä tulla ottamaan esimerkiksi täyteaineita ryppyihin. En näe siinä mitään pahaa, että ihmiset haluavat kohentaa oloaan, kunhan se tehdään turvallisesti, Minna Nikkilä sanoo.

Vaikka Nikkilä onkin sitä mieltä, että suomalaisten kauneudenhoitorutiinit ovat parantuneet, on yhdessä asiassa petrattavaa.

– Jaloissa on paljon erilaisia ongelmia, kuten kynsisientä, silsaa, sisäänpäin kasvaneita kynsiä, syyliä ja pahoja kovettumia. Ongelmat haudataan sukkien ja kenkien sisään. Moni ajattelee, että nämä minun jalkani ovat niin kamalat, ettei niille ole enää mitään tehtävissä. Tämä ajatus on aivan turha. Jalkahoidolla saadaan paljon aikaiseksi jo ensimmäisellä kerralla, Nikkilä toteaa.

Minna Nikkilän kauneushoitolan yhteydessä on myynnissä myös kauneudenhoitotuotteita, hemmottelutuotteita sekä vaatteita.

– Erityisesti Keski-Euroopassa on vahvana suuntauksena se, että kauneushoitola yhteydessä on spa-kauppa, josta voi ostaa tuotteita kotiin, ja tämä on rantautumassa myös Suomeen.

Koronatilanne on vaikuttanut myös kauneudenhoitoalan yrittäjään.

– Asiakkaiden varaukset loppuivat aluksi kuin seinään. Suomalaiset ovat kuuliaita ja noudattavat sääntöjä. Olemme kuitenkin olleet koko ajan auki lyhennetyillä aukioloajoilla ja niin, että paikalla on vain yksi asiakas kerrallaan. Nyt tilanne alkaa kuitenkin hiljalleen normalisoitua ja aikoja varataan enemmän, Minna Nikkilä toteaa tyytyväisenä.