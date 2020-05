Turun Mullintien kahakassa heilui veitsi

Lounais-Suomen poliisilaitos on tiedottanut lisää liittyen perjantaina 22.toukokuuta uutisoituun Turun Mullintien epäiltyyn pahoinpitelyyn. Poliisi kertoo, että esitutkinta on edistynyt.

Tapahtumapaikalta otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä neljä aikuista miestä. Poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä törkeänä pahoinpitelynä. Poliisin suorittamissa kuulusteluissa on selvinnyt, että kyseessä on ollut ykstyisasunnossa tapahtunut miesten välinen kahakka, jonka seurauksena yksi henkilö on saanut teräaseesta vammoja. Poliisin mukaan vammat ovat lieviä, eikä uhri ole joutunut sairaalahoitoon. Poliisi kertoo, että kaikki paikalta tavatut henkilöt olivat olleet alkoholin vaikutuksen alaisina.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää tässä vaiheessa.