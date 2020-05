Lämmin ja aurinkoinen sää siivitti maastopaloja Paraisilla ja Sauvossa – Sauvossa maastopalo sytyttänyt pienen piharakennuksen

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen maastopalosta Rapusholmin saarelle, Paraisille klo 14.39. Keskisuurena hälytyksenä tullut maastopalo oli loppujen lopuksi pienehkö. Maastoa paloi muutama neliö ja pelastuslaitoksen saapuessa paikalle oli ensisammutus jo suoritettu. Palon syttymissyystä ei ole tietoa.

Sauvossa, Seläntiellä roihahti maastoa palamaan muutaman kymmenen neliön verran iltapäivästä kello 15.00 aikoihin. Rantakaislikkoa on palanut ja palo pääsi leviämään läheisiin piha- ja saunarakennukseen.

– Palo on hallinnassa ja sammutustyö on käynnissä. Kevyehkö piharakennus on tuhoutunut ja saunaa sammutellaan, kertoo päivystävä palomestari Eemu Hyvönen.

Seläntiellä palo on saatu rajattua ja pelastuslaitos varmistaa ettei tuli pääse leviämään.Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Lämpöinen ilma ja puhaltava tuuli on pelastuslaitoksen mukaan otollinen keli maastopalojen syttymiselle.

Nousiaisissa Vainiopohjantiellä hitsaustöistä lähtenyt kipinä sytytti autotallin seinää palamaan lauantaina iltapäivästä. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta kello 15.21. Hitsaustöitä tekevä oli huomannut palon nopeasti ja suorittanut esimerkillisesti alkusammutuksen, joten suurempaa vahinkoa ei päässyt käymään. Pelastuslaitos joutui purkamaan autotallin seinärakenteita varmistaakseen palon sammumisen.