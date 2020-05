Jonna Lankinen

Sanna-Mari Kuntun vastuulla retkellä on ruokahuolto, reittisuunnitelma ja turvallisuus. Panu Kunttu vastaa tieteellisestä puolesta kokonaisuudessaan. Yhteistyö on luottamuksellista ja saumatonta ja on hioutunut vuosien aikana tehdyissä, yhteisissä merikajakkiretkissä.