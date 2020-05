Turku on valittu yhdeksi viidestä isäntamaasta ensi vuoden The Tall Ships Races -tapahtumaan. Tapahtuma järjestetään 5.–8. heinäkuuta 2021.

Tapahtuma järjestetään Itämeren alueella noin joka neljäs vuosi. Vuoden 2021 kisan isäntäkaupungit kisajärjestyksessä ovat Liettuan Klaipeda, Turku, Viron Tallinna, Maarianhamina ja Puolan Szczecin.

Maanantaina kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että Turku allekirjoittaisi satamasopimuksen The Tall Ships Races International Ltd:n kanssa. Samalla kaupunki varautuu 110 000 euron kustannuksiin vuoden 2020 osalta ja varautuu vuoden 2021 talousarviossa 1 971 960 euron määrärahaan.

Alun perin isäntäkaupungiksi valittu Pietari vetäytyi kisasta, joten Turulle avautui tilaisuus tulla mukaan. Normaalisti isäntäsatamat valitaan noin kolme vuotta ennen varsinaista tapahtumaa.

The Tall Ships Races on Suomen kesän 2021 suurin yleisötapahtuma, johon odotetaan satoja tuhansia ihmisiä. Vuonna 2017 Turussa järjestetyssä The Tall Ships Racessa vieraili 544 000 ihmistä. Samaan tavoitteeseen pyritään myös ensi vuonna. Kävijämäärätavoite kuitenkin elää sen mukaisesti, miten maailmantilanne koronaepidemian suhteen sallii tapahtuman järjestämisen tavoitellussa mittakaavassa.

– The Tall Ships Racesin tapainen, koko perheelle suunnattu tapahtuma luo uskoa tulevaisuuteen ja on näinä poikkeusaikoina merkitykseltään entistäkin suurempi. Purjelaivatapahtuman huomattavat positiiviset aluetaloudelliset vaikutuksetkin kohdentuvat lisäksi paljolti juuri niille toimialoille, joita koronapandemia tällä hetkellä raskaimmin kuristaa, Turun tapahtuman ohjausryhmän puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen korostaa tiedotteessa.

Turun reagointiaika tapahtuman järjestämiselle jää muita järjestäjäkaupunkeja selvästi lyhyemmäksi.

– Turku on kokemuksensa kautta pystynyt kehittämään purjelaivatapahtuman tarvitsemat satamapalvelut, ohjelmakonseptin, miehistöpalvelut sekä tapahtuman yleisölle ja yrityssektorille tarjoamat mahdollisuudet huippuunsa, tiivistää apulaiskaupunginjohtaja Virtanen.

Tapahtumalla on merkittävät taloudelliset vaikutukset.

Lokakuussa 2017 tehty selvitys osoitti, että tapahtumalla oli noin 36–40 miljoonan euron aluetaloudelliset vaikutukset. Kokonaissumma jakautui siten, että itse tapahtuman yhteydessä käytettiin 14–16 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupungissa kävijät kuluttivat sen aikana 22–24 miljoonaa euroa.

Katso video: Tall Ships Races -tapahtuman avajaistunnelmia vuonna 2017