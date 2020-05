Naantalin Raumakarin kaksi kalastuslaituria avautuivat kalamiesten käyttöön

Naantalissa pyritään edistämään suosittua vapaa-ajankalastusta.

Naantalinsalmelle Raumakariin saatiin uudet kalastuslaiturit Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kalatalousasiantuntija Janne Antilan aloitteesta.

Alkuperäisenä ajatuksena oli olemassa olevien venelaitureiden käytön laajentaminen syksyisin kalastajien käyttöön. Naantalin kaupungin kanssa keskustellessa päädyttiin lopulta rakentamaan Raumakarille kokonaan uudet laiturit, jotka ovat kalastajien käytössä vuoden ympäri.

Raumakarin kaksi kalastuslaituria ovat kelluvia massiivibetoniponttonilaitureita. Naantalin kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi kertoo, että hankinnassa on otettu huomioon, että laiturit olisivat vakaita ja näin mahdollisimman hyvät heittokalastukseen.

– Raumakari on suosittu lähikalastuspaikka, ja sinne oli tarpeen saada lisää kapasiteettia. Monesti paikalla on voinut olla jopa niin paljon kalastajia, että tilasta on ollut puutetta. Aiemmin siltaa lähempänä olevan laiturin kohdalle ei päässyt ruovikon takia kalastamaan, nyt pääsee, Janne Antila kuvailee tiedotteessa.

Kalastuslaitureihin kiinnittäytyminen veneellä on kielletty, sillä laiturit on tarkoitettu nimenomaan kalastukseen.

Kalastuslaiturit ovat kaupungille uudenlainen kokeilu edistää kalastusmahdollisuuksia.

– Jos kalastuslaiturit osoittautuvat kalastajille toimivaksi ratkaisuksi, voidaan kaupungilla harkita jatkossa uusia, vastaavia kohteita, jos löytyy sopivia, helposti lähestyttäviä rantoja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi kertoo.

Kalastajilta laitureista on tullut pelkkää positiivista palautetta ja kiitosta.

Naantalin Särkänsalmella kalastaminen on nykyisin mahdollista veneilykauden ulkopuolella myös venelaitureilla, jotka avataan silloin kalastajien käyttöön.

Kesällä Nunnalahden uimarannalta on mahdollista vuokrata saaristolautakunnan hankkimia soutuveneitä kalastuskäyttöön. Vuokraaminen on mahdollista kesäkuun alusta alkaen Nunnalahden uimarannan kioskin aukioloaikoina.