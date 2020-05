Koronapäiväkirja: Minna Salakarin ja perheen etätyö- ja opiskeluarkea

Turun ammattikorkeakoulun opettaja ja projektipäällikkö Minna Salakari ryhtyi pitämään koronapäiväkirjaa, kun koko perhe päätyi työskentelemään ja opiskelemaan etänä. Kaiken muun lisäksi Salakarin oma väitöstilaisuus on tulossa toukokuussa.

Hän toivoo, että päiväkirjasta on vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville.

20.5. Hääpäivä

Heräsin tuttuun tapaan kuudelta, hiiviskelin keittiöön, latasin kahvin, napsautin sen päälle, kaivoin aamiaistarvikkeet esille ja vietin perinteisen yksinäisen aamuhetkeni ennen tokaluokkalaisen herättämistä ja kouluun lähettämistä. Selasin sähköpostit ja some-kanavat, jonka jälkeen katsastin päivän ohjelman kalenterista. Ettei mikään olennainen unohtuisi. Tämän jälkeen herätin miehen. Oli suuri päivä. Olemme olleet tasan kaksikymmentä vuotta naimisissa.

Kaksikymmentä vuotta sitten join aamukahvin jännittyneissä tunnelmissa. Edessä olivat kampaaja, meikki, pukeutuminen ja valokuvaus. Sen jälkeen kajahti Melartinin Prinsessa Ruususen häämarssi ja me kävelimme kohti Pyhän Katariinan kirkon alttaria. Neljältä sanoimme toisille tahdon ja tässä me nyt olemme.

Olen pohtinut asiaa alkuvuoden aikana useasti. Joka kerta olen päätynyt siihen, että vuodet ovat menneet nopeasti. Yhdessä olomme aikana (liki 25 vuotta) olemme saaneet kokea niin paljon, että sanat eivät riitä kertomaan siitä kiitollisuudesta ja ilosta, joita tunnen. Elämä on ollut pääasiassa onnellista, emmekä ole seitsemän vuoden kriisejäkään liiemmin kokeneet.

Suurimmat kriisit ovat käsitelleet usein miehen hitautta ja minun kärsimättömyyttäni, ihan minkä tahansa suunnittelua tai suunnittelemattomuutta. Aikataulut ovat ajoittain kiristäneet: minun on täsmällisenä suunnittelijana vaikea ymmärtää ja hyväksyä pientäkään myöhästymistä tai suunnitelmien muutoksia. Miehestä taas liiallinen – ainakin ajoissa tapahtuva – suunnittelu on täysin turhaa. Raskasta. Kun vähemmälläkin selviää…

Siinä hän on oikeassa, ja olenkin oppinut näiden vuosien aikana noudattamaan jonkinlaista kultaista keskitietä. Olen tehnyt kompromisseja ja yrittänyt sopeutua. Minulta on kysytty monesti, miten me olemme tässä, mitkä ovat meidän taikasanamme – mikä avioliitossa kantaa? Taikasanoja tai -temppuja ei ole. On vain tahto. Tahto elää toisen rinnalla ja katsoa samaan suuntaan. Tahto olla vieressä tiukoissakin tilanteissa, tahto kokea arkea. Yhtä juhlaa elämä ei ole eikä voi olla. Ja se pitää sietää. Myös taito iloita pienistä on kannatellut.

Vuonna 2000, tasan 20 vuotta sitten, tanssimme Maijan ja Jannen häävalssia. Tänään muistin hetken, kun kuuntelimme tätä Suomalaisella Pohjalla. ”Valtavan riemun näen silmissäs sun, leikiten nauramaan saathan sä mun…aikojen loppuun sä viereeni jäät. Sinun ja minunhan nää ovat häät.” Niin se menee. Kun toinen saa vielä herkästi nauramaan, on hyvän elämän lähtökohdat varmasti olemassa. Siinäkin tapauksessa, kun se toinen (minä) ei osaa edes tanssia.

Etäaika vei kaiken muun lisäksi hääpäiväsuunnitelmamme. Meidän piti olla ulkomailla. Väitöksen jälkihöyryissä ja hääpäivän pöhinöissä. Nyt me olimme kotona. Emme päässeet edes ravintolaan syömään. Sen sijaan olimme etäajalle tyypillisesti kekseliäitä: haimme kauppahallista ruoat ja söimme ne jokirannassa. Kävelimme käsi kädessä, joimme take away -kahvit ja ihmettelimme elämää ja ohikulkijoita. Olin saanut lahjani jo yöllä klo 00.01. Kaksikymmentä täydellistä, pitkää valkoista ruusua, uusi Aalto-vaasi, lahjakortti ja ne kolme tärkeää pientä sanaa.

Äitini oli rekrytoitu ”hoitamaan” kahdeksanvuotiasta. He pyrkivät olemaan mahdollisimman pitkään pihaoloissa, mutta ehtivät hetkeksi sisälle askartelemaankin. Ajoitimme oman 20-vuotishetkemme siten, ettei korona ketään tavoittaisi.

Päätimme myös, että kun korona on ohi ja lentoliikenne avautuu, me lähdemme.

Juuri nyt tässä on hyvä.

Minna Salakari

