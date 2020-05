Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen työntekijällä todettu koronavirustartunta myöhään tiistai-iltana.Kahdeksan mahdollisesti altistunutta työntekijää on asetettu varotoimena karanteeniin. Pelastuslaitos seuraa tilannetta.

Pelastuslaitoksen toimintavalmius on normaali. Henkilöresurssien valmiussuunnittelussa on otettu huomioon työntekijöiden mahdolliset sairastumiset. Henkilöstö on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä ja altistumistapauksista.