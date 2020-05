Sateet ja koleus hidastaneet kevätkylvöjä Varsinais-Suomessa

Maakunnan sisällä on isoja eroja kylvöjen edistymisen osalta, kertoo Varsinais-Suomen maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK. Viimeaikaiset sateet ja koleus ovat hidastaneet maan kuivumista ja monilla seuduilla kylvöt ovat vielä pahasti kesken.

Paikallisilla sadekuuroilla on ollut iso merkitys. Turun seudulla ja Salon alueella sateiden vaikutus tilanteeseen on ollut suurempi kuin Uudenkaupungin ja Laitilan seudulla, jossa töitä on voitu jatkaa sadekuurojen jälkeen. Paikalliset vaihtelut voivat kuitenkin olla suuria pienelläkin alueella. Loimaalla kylvötyöt ovat edistyneet jonkin verran normaalia hitaammin.

Jo kylvetyssä maassa kasvien itäminen on viivästynyt ja paikoin nurmien kehitys on pysähtynyt lähes tyystin.

Varhaistuotannon erikoiskasveja ja marjoja on jouduttu suojaamaan hallalta sadettamalla. MTK:n mukaan vaurioilta on vältytty, mutta sadetus ja päivisin jatkuva koleus yhdessä hidastavat kasvien kehitystä.