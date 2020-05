Kaupungin viljelypalstoilla on vielä tilaa

Vaikka asuisi kerrostalossa eikä omistaisi omaa pihaa, on kesällä silti mahdollista päästä kasvattamaan omia kesäkukkiaan tai vaikka perustamaan oman perunamaansa. Turun kaupungilla on yhteensä 17 peltoa, joista vuokrataan kesäksi viljelypalstoja kaupunkilaisille.

Pellot ovat kaupungin omistamia ja kaupunki hoitaa niiden kyntämisen ja muokkaamisen. Palstojen merkkaaminen ja vuokraaminen on 4H-yhdistyksen ylläpitämää toimintaa.

– Viljelypalstojen vuokraustoimintaa on ollut vuodesta 1993 saakka. Silloin 4H-yhdistys ehdotti kaupungille, josko tällaisen toiminnan voisi aloittaa, 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Paula Harjamäki kertoo.

Yhteensä 17 pellolla on vuokrattavia palstoja noin 700 kappaletta. Pääasiassa niitä vuokrataan aareittain, mutta halutessaan vuokrata voi myös vain puolikkaan aarin tai kaksi aaria.

– Palstalle, jossa on kaivo tai vesijohtovesi aarin vuokrahinta on kesäksi 25 euroa ja aarille, jossa on luonnonvesi hinta on 20 euroa. Puolikas aari maksaa 15 euroa, Harjamäki kertoo.

Marttiina Sairanen Tuula Hannula siistii viinimarjapensaan alustaa.

Viljelypalstat on saatu muokattua puolitoista viikkoa sitten, minkä jälkeen 4H-yhdistys on käynyt merkitsemässä palstat. Pääosin kaikilla alueilla viljelyn on jo voinut aloittaa.

Harjamäki kertoo, että jos vielä haluaa päästä tänä kesänä viljelemään omalle palstalleen, se ei ole liian myöhäistä. 700 viljelypalstasta noin 2/3 on vuokrattuna, mutta tilaa siis yhä on.

– Vain muutama alue on jo täynnä. Suurimmalle osalle on vielä tilaa. Ensimmäisenä menee yleensä palstat, jotka ovat lähimpänä vesipisteitä. Myös monivuotiset palstat ovat suosittuja, mutta yksivuotisia palstoja on vielä hyvin jäljellä, Harjamäki kertoo.

"Aluksi viljelyssä on suurempi homma, mutta loppukesästä sitten helpottaa."

Suurin osa vuokrattavista viljelypalstoista on yksivuotiseen viljelyyn tarkoitettuja. Jos kuitenkin haluaa viljellä palstallaan monivuotisia kasveja, kuten vaikkapa marjapensaita, kannattaa vuokrata monivuotinen palsta.

Monivuotisia palstoja on ollut vuokrattavana kymmenkunta vuotta ja Harjamäki kertoo, että muutamalla palstalla on ollut yhtäjaksoisia vuokralaisia koko sen ajan.

Suurin viljelupalsta-alue Turussa on Katariinanlaaksossa, jossa vuokrattavia palstoja on noin sata. Muita palsta-aluita ovat muun muassa Artukainen, Haapa-alho, Halinen, Hirvensalo, Jaaninoja, Kärsämäki, Pahaniemi, Pansio–Perno, Pitkämäki, Ruohonpää, Varissuo, Vätti, ja YO-kylä.

Harjamäki kertoo, että palstaviljelijöitä on vauvasta vaariin.

– Vanhimmat viljelijät ovat 90-vuotiaita. On lapsiperheitä, yliopisto-opiskelijoita, lapsiperheitä ja paljon myös maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, hän sanoo.

Suosituimpia palstoilla viljeltäviä kasveja ovat peruna, herne, kesäkukat, pavut ja yrtit.

– Moni myös tekee pienimuotoista yritystoimintaa. Ennen se oli sääntöjemme vastaista, mutta nykyisin sitä saa tehdä, kunhan ei suoraan palstalta mitään myy, Harjamäki sanoo.

Jos kokeilee palstaviljelyä ensimmäistä kertaa, Harjamäki neuvoo tekemään ensin pohjatyöt huolellisesti.

– Turussa on savipitoinen maa, niin palstalle kannattaa ensin tuoda hiekkaa ja kunnollista multaa. Aluksi viljelyssä on suurempi homma, mutta loppukesästä sitten helpottaa, hän neuvoo.