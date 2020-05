Rakkaudesta ruokaan ja kaupunkiin – Satu Ijäs on yksi Turun lähettiläistä

Mistä saa Turun parhaimmat hapanjuurileivät? Mistä löytyvät kaupungin uusimmat ja viihtyisimmät kahvilat ja ravintolat? Mistä saa ostettua take away -ruokaa poikkeusaikana? Entä mitä ruoka- ja juomauutuuksia kaupunki tarjoaa? Satu Ijäksen luotsaama Instagram-tili @eatturku on täynnä kauniita kuvia, lounaspaikkasuosituksia, suolaisia ja makeita herkkuja, vinkkejä ja ideoita niin kaupunkilaisille kuin turisteillekin.

Ijäs perusti tilin pari vuotta sitten, kun hän kaipasi tekemistä vapaa-ajalle. Ijäs on koulutukseltaan kokki. Hän on työskennellyt Tallink Siljan laivoilla, ensin Europalla ja nykyään Baltic Princessillä, jo yli kymmenen vuotta.

– Laivatyössä on paljon vapaa-aikaa, ja kaipasin jotain tekemistä. Tykkään ruuasta ja valokuvaamisesta, joten perustin @eatturku-tilin, jossa voin yhdistää ne. Tili on matkan varrella muuttunut ja mukaan on tullut muutakin kuin ruokaa, Ijäs kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Instagram-tilin ylläpitäminen on Ijäkselle paitsi harrastus myös keino tehdä hyväntekeväisyyttä ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Hyväntekeväisyyden rooli on korostunut etenkin koronaepidemian aiheuttamana poikkeusaikana, mikä on ollut erityisen haastava kahviloille ja ravintoloille.

– Haluan auttaa ja mainostaa paikkoja ja tuotteita, joista tykkään, joista itse haluaisin kuulla ja tietää ja joiden arvot ovat kohdillaan. Mainostan mielelläni käsityöihmisiä ja pienyrityksiä. On ollut hienoa huomata, että omalla työllä on ollut merkitystä ja mainitsemieni yritysten somekanavien seuraajamäärät ovat kasvaneet.

Ijäs laittaa vapaa-ajallakin mielellään perheensä kanssa ruokaa, mutta hän käy paljon myös ulkona syömässä etenkin lounaita. Hänen suosikkilounaspaikkojaan ovat Turun kauppahallin ravintolat, Nooa ja Kuori Food & Wine.

"On ollut hienoa huomata, että omalla työllä on ollut merkitystä ja mainitsemieni yritysten somekanavien seuraajamäärät ovat kasvaneet."

– Minulla on museokortti ja käyn paljon museoissa. Samalla tulee istuttua niiden kahviloissa. Tykkään etenkin Taidemuseon Café Victorista.

Turussa Ijästä kiehtovat myös luontokohteet, kuten Katariinanlaakso, sekä vanhat kauniit rakennukset, niiden arkkitehtuuri ja hienot yksityiskohdat.

Viime aikoina silmiin ovat osuneet esimerkiksi kunnostettu Verdandin talo Aurakadun ja Linnankadun kulmassa, sitä vastapäätä sijaitseva Old Bank ja joen toisella puolella, Vartiovuorenpuiston kupeessa, Kotikatu 2:ssa sijaitseva As Oy Lausteentorni.

– Olen viime aikoina katsonut aiempaa enemmän ylöspäin ja huomannut hienoja yksityiskohtia, kuten Old Bankin hienon suomukuosisen katon.

Ijäs valittiin hiljattain Turun lähettilääksi. Turun lähettiläät ovat Turku-rakastajia, jotka tykkäävät jakaa kotiseutunsa ilosanomaa sosiaalisessa mediassa ja omissa ryhmissään. Keväällä 2018 perustettuun Turun lähettiläiden ryhmään kuuluu lähes sata lähettilästä, joista somessa aktiivisia on noin puolet. He tuovat omissa somekanavissaan esiin kaikkea mitä Turkuun ja turkulaisuuteen kuuluu – kukin omalla tyylillään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Satu Ijäs käyttää somekanavansa ylläpitämiseen muutaman tunnin päivässä. Valokuvaamisen, kirjoittamisen ja paikoissa käymisen lisäksi aikaa vie ihmisen viesteihin ja kysymyksiin vastaaminen.

– Jonkin verran minulla on harkittua sisältöä, mutta en suunnittele kovinkaan paljon postauksia vaan menen intuitiolla. Teen postauksia paikoista, joissa olisin joka tapauksessa käynyt, Ijäs sanoo.