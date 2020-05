Kemiönsaaren meripelastajien tukikohta Taalintehtaalle

Kemiönsaaren meripelastajat siirtävät tukikohtansa Taalintehtaalle DB Marinan uuteen satamaan. Uuden sijainnin uskotaan nopeuttavan veneilijöiden avunsaantia ja tehostavan meripelastajien toimintaa, kun pelastettavat veneet voidaan nostaa tarvittaessa ylös tukikohdan kanssa samassa paikassa.

Uuden tukikohdan lisäksi meripelastajat saivat eilen käyttöönsä uuden kaivatun meripelastusaluksen, jonka laituri- ja talvisäilytyspaikka sijaitsee jatkossa luonnollisesti Taalintehtaalla.

– DB Marina tuki mahdollistaa meille aluksen säilytyksen kesällä ja talvella samassa paikassa. Apuun on aina helpompi lähteä, kun vene on paikassa, johon meripelastajien on helppoa tulla. DB Marina tarjoaa meille myös koulutus- ja kerhotilat, varusteiden säilytystilat sekä työpajan alusten korjaus ja huoltotoiminnalle. Pystymme myös keskittämään koko toimintamme yhteen paikkaan, joka parantaa merkittävästi toimintaedellytyksiämme sekä sesonkiaikana että talvikaudella, toteaa emiönsaaren Meripelastajien Calle Storm tiedotteessa.

DB Marinan asiakkaat ovat pääasiassa veneilijöitä, mutta satama toivotta meripelastajat lämpimästi tervetulleeksi.

– Meripelastajien toiminnan tärkeydestä kaikki ovat varmasti samaa mieltä ja koemme tärkeänä myös tukea jatkossa nimenomaan Kemiönsaaren meripelastajien toimintaa. Tavoitteemme on myös lisätä Kemiönsaaren ja Taalintehtaan tunnettuutta veneilijöiden keskuudessa, lähialueella kun liikkuu kesänaikana merkittävä määrä veneilijöitä sekä lähialueelta että kauempaa, toteaa DB Marinan hallituksen puheenjohtaja Sam Forsbom.

Uusi yhteistyösopimus astui voimaan eilen sunnuntaina ja on voimassa seuraavat viisi vuotta.