Kolumni: Etsitään ahkeria ötököitä, tarjolla loistavat edut

Kotipuutarhuri odottelee täällä nyt kovasti pölyttäjiä ja muitakin hyönteisiä. Koleasta säästä huolimatta aavistuksen villiintymään päässyt nurmikko on keltaisenaan voikukkia, mutta liikennettä niissä ei näy. Joitakin orpoja kimalaisia olen nähnyt silloin kun aurinko on suonut edes hieman lämpöään, mutta vähän alakuloisilta nekin ovat vaikuttaneet. Hyvä on, kesä ei ole edes vielä alkanut, mutta voikukka olisi pölyttäjille hyvä tarmon tuoja kasvukauden alussa. Tulee hyönteisiä tai ei, niitä odottaa pihalla hyönteishotelli. Sen varauskirja on vielä tällä hetkellä kovin litteä.

Jos mietitään viime kesää kokonaisuudessaan, ei pölyttäjäkato näyttänyt ulottuvan pihallemme ollenkaan. Lämpöä riitti, kuten kukkiakin, ja surisijoita viiletti joka paikassa. Mehiläisiä, kimalaisia, perhosia… Loppukesällä järjestettiin sitten kunnon bakkanaalit, josta oli pakko ottaa muistoksi videotakin. Puusta pudonneet ja mädäntyneet päärynät houkuttelivat kaikenlaiset kuusijalkaiset juhlimaan. Ja aivan kuin eräs amiraaliperhonen ja iso kärpänen olisivat tapelleetkin juovuspäissään. Välillä ne lennähtivät oksille levähtämään, ja jatkoivat selvittyään juhlimista.

Eläimiä ja ötököitä ei saisi inhimillistää, mutta kovin kutkuttavaa sellainen on. Monen ihmisenkin kulutusjuhlat huipentuivat viime kesänä, ja nyt sitten kärvistellään ja pysytään maan kamaralla, kun se näkymätön vihollinen eli korona uhkaa. Pihalla on nyt vähän sama tunnelma. On autiota, ja lentomatkat on peruttu. Saivatko sikailevat ötökät osakseen huonon karman? No, tuskin sentään, ja joka puolella maailmaa niitä uhkaavat vakavammat vaarat kuin korona konsanaan. Eikä hyönteiskato ja pölyttäjien määrän romahtaminen ole tietenkään yhden kolean keväänkään syytä. Kun aurinko saa taas toivottavasti kesän kukoistamaan, alkaa pörrääjiä varmasti näkyä täällä enemmän, samalla kun monessa muussa kolkassa tilanne on toisin.

Taloudessamme on ihastuttu myös ajatukseen siitä, että tontille ilmestyisi joskus mehiläispesiä. Asiaa pitää selvitellä jossain vaiheessa tarkemmin, jo siksikin, että mehiläisten käyttäytyminen ja tiimityö on kiehtovaa. Kuulin esimerkiksi mehiläishoitajalta, että ne ovat pahalla päällä ukonilman lähestyessä. Siis mehiläiset. Pihalla riittäisi pölyttäjiä, elleivät ne sitten päättäisi parveilla muualle. Kun vain ymmärtäisivät, että pääsisivät syksymmällä ryyppäämään ihan lähelle ja sitten yöksi hotelliin. Kennolle ei olisi pakko mennä. Tiukan paikan tullen pitää miettiä vähän kaikenlaisia vetovoimatekijöitä.

Simo Ahtee

Kirjoittaja on toimittaja.