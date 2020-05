Turun keskustan liikenteen uudistamiseen esitetään kolmea mallia: Kaikissa kehitetään joukkoliikennettä ja lisätään kävelypainotteisia katuja

Jane Iltanen

Auransilta on ripeän muutoksen ja suuren muutoksen skenaarioissa varattu joukkoliikenteelle. Jälkimmäisessä skenaariossa myös Tuomiokirkkosilta on suljettu yksityisautoilta. Joukkoliikenteen kehittäminen on läsnä kaikissa suunnitelmissa.