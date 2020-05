Matkakorttien lataaminen loppuu busseissa – koronaepidemia mahdollistaa jo vuosia sitten tehdyn päätöksen täytäntöönpanon

Turun seudullinen joukkoliikenne Föli on luopumassa matkakorttien bussilataamismahdollisuudesta.

Joukkoliikennelautakunta on jo vuonna 2013 päättänyt, että korttien lataamismahdollisuudesta busseissa luovutaan heti kun mahdollista.

Asia on jäänyt toteuttamatta, mutta kevään koronaepidemia mahdollistaa nyt luopumisen, sillä käyttäjät ovat jo kahden kuukauden ajan totutelleet siihen, ettei busseissa voi ladata matkakortteja.

Joukkoliikennelautakunta päättää asiasta ensi keskiviikkona.

Bussikorttien latausmahdollisuuksia on vuosien aikana parannettu huomattavasti seitsemän vuoden takaisesta tilanteesta.

Nettilatausta ja mobiilisovelluslatausta on kehitetty, palvelutoimiston aukioloaikoja on pidennetty, Föli-kuntiin on tuotu palvelupisteitä ja Föli-alueen R-kioskeihin ja Prismoihin on lisätty matkakortin latausmahdollisuus.

Lisäksi Turussa, Raisiossa ja Naantalissa on yhteensä kymmenen pankkiautomaattia, joissa voi käteisen noston yhteydessä myös ladata matkakortin.

Matkakorttien lataaminen muualla kuin busseissa on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan.

Viime vuonna eniten latauksia tehtiin nettilatauksen kautta, noin 40 prosenttia latauskerroista.

Bussilataus oli toiseksi suosituinta, mutta kolmanneksi yleisin latauspaikka oli myyntipisteet, kuten Fölin palvelutoimisto ja R-kioskit ja Prismat.

Myös mobiililatauksen suosio nousi. Viime vuonna 12 prosenttia matkakorttilatauksista tehtiin mobiilisovelluksessa.

Bussilatauksesta luopuminen sujuvoittaa joukkoliikennejohtaja Sirpan Korten esityksen mukaan joukkoliikennettä.

Se myös vähentää kuljettajiin ja muihin matkustajiin kohdistuvaa väkivallan uhkaa, koska autoissa ei jatkossa enää ole ryöstöihin houkuttavia rahasummia.

Koronan vuoksi Föli-liikenteessä ei ole myöskään voinut ostaa käteisellä kertalippua, mutta tähän palattaneen 1. kesäkuuta, jos epidemiatilanne sen sallii.