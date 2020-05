Föli palannee normaaliin aikatauluunsa kesäkuun alusta – matkakorttien lataaminen busseissa päättyy

Turun joukkoliikennelautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessaan Fölin liikenteen palauttamista normaaliksi kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi lautakunnalle esitetään, että matkakortteja ei jatkossa enää ladattaisi busseissa.

Bussissa tehtävien latausten lakkauttamisesta on tehty päätös jo vuonna 2015. Tuolloin päätettiin, että lataamisesta luovutaan, kun siihen on riittävät edellytykset. Nyt riittävien edellytysten katsotaan täyttyneen, sillä bussikorttien latausmahdollisuudet ovat selvästi parantuneet Fölin aikana. Matkakorttien lataaminen onnistuu nettilatauspalvelussa, Föli-sovelluksessa, palvelu- ja latauspisteissä sekä lippuautomaateilla. Latauspisteitä on muun muassa alueen R-kioskeilla ja Prismoissa. Esitettävällä muutoksella pyritään liikenteen ja palvelun sujuvoittamiseen.

Käteismaksuista luovuttiin Fölin busseissa koronaepidemian vuoksi maaliskuun lopulla. Asiakkaiden katsotaan tottuneen uuteen käytäntöön ja nyt uskotaan olevan sopiva aika pysyvälle muutokselle.

Kertalippujen myynti busseissa jatkuu normaalisti heti, kun koronavirusepidemia sen sallii.

Turun ja muiden Föli-kuntien sisäistä liikennettä sekä kuntarajat ylittävää liikennettä vähennettiin keväällä koronavirusepidemian seurauksena. Yhteiskunnan palatessa kohti normaalia, joukkoliikennetarjonnankin suunnitellaan palautuvan normaaliksi kesäajan liikenteeksi. 1. kesäkuuta alkaen. Koulujen kesäloma-ajan aikatauluihin siirrytään lukuun ottamatta linjan 1 lisäliikennettä satamaan sekä Myllyn lisäliikennettä. Myös yöliikenne käynnistetään normaalisti.