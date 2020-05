Turun Sanomien verkkosivut uudistuivat: "Kiinnostavimmat ja tärkeimmät jutut ovat nyt aiempaa paremmin tarjolla"

Turun Sanomien verkko- ja mobiilisivut uudistuivat tällä viikolla. Lukijoille näkyvin muutos on sivujen ulkoasu, joka uudistettiin perinpohjaisesti.

Verkkolehden ulkoasun uudistuksessa keskityttiin parantamaan käytettävyyttä ja nostamaan eri tyyppiset toimitukselliset sisällöt entistä paremmin esiin.

– Kiinnostavimmat ja tärkeimmät jutut ovat nyt toivoaksemme aiempaa paremmin tarjolla, sanoo ulkoasupäällikkö Anne Laitinen.

Tarkoitus on ennen kaikkea luoda lukijalle hyvä ja rauhallinen lukukokemus.

– Haimme miellyttävää, mobiilia fiilistä, joka toteutuu puhelimen tavoin yhtä lailla myös isolla pöytäkoneen ruudulla.

– Yksi tavoitteemme oli yhtenäistää TS:n visuaalinen ilme kaikissa julkaisukanavissa. Nyt tehty visuaalinen uudistus hyödyttää seuraaviakin kehitysprojektejamme, Laitinen kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mallia on otettu parhaista kansainvälisistä toimintatavoista ja uudistusta on tehty yhdessä ruotsalaisen huippudesignerin Rickard Frankin kanssa. Frank on voittanut lukuisia palkintoja kansainvälisissä ulkoasukilpailuissa.

Projektin toteutuksesta vastaavat toimituksen tiimissä keskeisesti grafiikan päällikkö Klaus Perälä ja verkkoliiketoiminnan johtaja Miika Kalliokoski tiimeineen.

– Uudistuksessa keskityttiin vahvasti siihen, miten nimenomaan mobiilikokemuksesta saataisiin aiempaa parempi. Nykyään yli 60 prosenttia lukijoistamme käyttää sivuja mobiililaitteillaan, Kalliokoski sanoo.

Uudet verkkosivut julkistettiin tiistaina. Muutaman päivän käyttökokemuksen jälkeen voi sanoa, että vastaanotto niin toimituksessa kuin lukijoiden parissa on ollut innostunut.

– Me saamme käyttöömme uusia työkaluja, ja lukijat ovat kiitelleet sivujen selkeyttä ja ulkoasua. Joitain toimintoja viilataan vielä, mutta olen tyytyväinen ulkoasusta vastanneiden kovaan työhön, verkkotoimituksen päällikkö Sari Sarelius kommentoi.

Ulkoasun lisäksi myös sivujen toimintoja parannettiin. Toimituksesta työryhmään kuuluvat verkkotoimittaja Katariina Norontaus, päätoimittaja Riitta Monto ja Sari Sarelius.