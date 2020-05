Piia Elo jättää sairaanhoitopiirin puheenjohtajuuden – Sdp esittää tilalle Toni Eklundia

Sdp:n Piia Elo jättää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hallituksen puheenjohtajuuden. Vuodesta 2013 lähtien tehtävää hoitanut Elo vetoaa aikatauluongelmiin.

Elo on sittemmin noussut Sdp:n 12-jäsenisen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi ja viime kesänä lisäksi Turun kaupunginhallitukseen. Hän sanoo, että aikaa riitti vielä kesällä, koska hän oli opintovapaalla päivätyöstä Turun ammatti-instituutissa. Nyt hän on palannut leipätyöhönsä.

Elo muistuttaa Turun Sdp:n tiedotteessa, että seitsemän vuoden aikana maakunnan sairaalaverkko on muutettu yhdeksi Tyks-sairaalaksi. Lisäksi hän on saanut olla päättämässä uuden Majakka-sairaalan rakentamisesta sekä psykiatrian fuusiosta Turun kaupungin kanssa. Paimion sairaala on luovutettu säätiölle.

Miinukseksi mainitaan, että uuden psykiatrisen sairaalan rakentamisesta ei ole vieläkään päätöstä.

Torstai-iltana kokoontunut Turun Sdp:n hallitus esittää Elon tilalle puheenjohtajan tehtävään toimitusjohtajaa ja kaupunginvaltuutettua Toni Eklundia.

VSSHP:n hallitus valitsee uuden puheenjohtajan 9. kesäkuuta.