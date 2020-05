Turun yliopisto mukana selvittämässä valtakunnallista puutiaistilannetta – lähes puolella punkeista borrelia-bakteeria

Turun yliopiston koordinoima, vuonna 2015 käynnistynyt puutiaistutkimus raportoi hankkeen kenttäasemilla Nauvon Seilissä Hangon Tvärminnessä sekä Ahvenanmaan Husössä olevan hyvin runsaasti puutiaisia, ja määrät ovat kasvussa. Pohjois-Suomen Kevon, Muddusjärven, Värriön ja Oulangan tutkimusasemilla puutiaisia ei toistaiseksi havaittu lainkaan.

Turun, Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen sekä Åbo Akademin kenttäasemien yhteisessä tutkimuksessa seurataan ja raportoidaan valtakunnallisten puutiaismäärien lisäksi taudinaiheuttajien esiintyminen neljän ensimmäisen tutkimusvuoden aikana.

Lähes puolella tutkituista aikuisvaiheen puutiaisista ja neljäsosalla nymfivaiheen puutiaisista esiintyi borrelioosia aiheuttavia Borrelia burgdorferi -ryhmän bakteereita. Muut taudinaiheuttajat olivat harvinaisia.

– Tässä tutkimuksessa emme havainneet puutiaisaivotulehdusta aiheuttavaa TBE-virusta, jonka esiintyvyys tunnetuillakin esiintymisalueilla on yleensä alhainen. Borrelioosia aiheuttavat bakteerit sen sijaan olivat yleisiä kaikkialla, missä puutiaisia esiintyi. Toki puutiaismäärissä ja siten riskissä sairastua borrelioosiin on valtavia alueellisia eroja, kertoo puutiaistutkija FT Jani Sormunen tiedotteessa.

Tulokset vahvistivat, että taigapunkit ovat selvästi aktiivisimmillaan touko-kesäkuussa, kun taas tavallisten puutiaisten aktiivisuus jakaantuu melko tasaisesti alkukeväästä myöhäiseen syksyyn.

Taigapunkkia tavattiin vain Perämeren ja Konneveden asemilla, mutta ei edelleenkään maan lounais- ja eteläosissa, missä tavallinen puutiainen on vakiintunut ja runsaslukuinen. Nykytiedon mukaan molemmat puutiaislajit levittävät samoja taudinaiheuttajia ja sairauksien hoito on samanlaista puutiaislajista riippumatta.

– Puutiaiset voivat levittää monia muitakin taudinaiheuttajia, mutta kansanterveydellisesti vakavimmat puutiaisperäiset sairaudet ovat borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus eli TBE. Rokotus on olemassa vain puutiaisaivotulehdusta vastaan, joten päivittäinen punkkisyyni on paras tapa suojautua borrelioosilta ja tarpeen etenkin alueilla, joissa puutiaisia on runsaasti, toteaa hanketta koordinoinut yliopistonlehtori FT Tero Klemola tiedotteessa.

Hankkeen käynnistäjiin lukeutuva dosentti Eero Vesterinen iloitsee kustannustehokkaasta seurantatutkimuksesta.

– Yliopistolliset tutkimusasemat tarjoavat luotettavan infrastruktuurin pitkäkestoisille ympäristötutkimushankkeille. Asemien sijoittuminen Saaristomereltä päälaen ja käsivarren tuntureille mahdollistaa muun muassa eri eliölajien seurantatutkimukset kustannustehokkaasti vakiintunein menetelmin ja välinein erilaisissa ympäristöissä, hehkuttaa Vesterinen.

Edelleen jatkuva yhteistyö yliopistollisten tutkimusasemien kesken mahdollistaa sen, että pystytään seuraamaan puutiaisten leviämistä kohti pohjoista. Puutiaistutkimus on yksi esimerkki yliopistollisten kenttäasemien potentiaalista laaja-alaisessa tieteellisessä tutkimuksessa.

– Vastaavanlaisia yhteistyöhankkeita toteutetaan monella saralla erityisesti biodiversiteettitutkimuksessa. Asemia yhdistää monipuolinen tutkimusverkostojen joukko, mikä kertoo asemien tieteellisesti tärkeästä kansallisesta merkityksestä. Seuraava asemien avulla tuotettava niin sanottu tiedehedelmä poimitaan yhteisjulkaisusta, joka liittyy kansalliseen lepakkoseurantaan, paljastaa RESTAT:n (Finnish Research Stations) puheenjohtaja, Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja apulaisprofessori Jari Hänninen.