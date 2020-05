Tuomiorovasti Heimo Rinne jää eläkkeelle ensi vuoden alusta alkaen

Tuomiorovasti Heimo Rinne ilmoitti irtisanoutuvansa Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virasta 1. tammikuuta 2021 lukien. Rinne siirtyy eläkkeelle.

Hän aloitti virassa 2010. Aiemmin Rinne työskenteli Maarian seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2001 vuoteen 2010.

Lisäksi Rinne on ollut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2010 asti. Hän on myös toiminut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorina vuosina 1992–1998. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana eli tuomiorovastina Rinne on ollut tuomiokapitulin varapuheenjohtaja vuodesta 2010.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi sen jälkeen, kun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on antanut tuomiokapitulille lausunnon viran erityisistä tarpeista ja vaalitavasta.