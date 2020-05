Tyksin infektiontorjunnan ylilääkäri: Toiseen aaltoon syytä varautua

Varsinais-Suomessa koronaepidemia on tähän mennessä noudattanut samaa kulkua jokatalvisen kausi-influenssan kanssa. Koronavirustautiin sairastuneiden määrä alkoi kasvaa 8. maaliskuuta ja saavutti huippunsa 4. huhtikuuta.

– Testausmäärämme ovat koko ajan kasvaneet. Olemme madaltaneet kynnystä testiin pääsyyn, mutta silti saaneet saalista vähän. Oireettomia henkilöitä ei edelleenkään testata, koska siinä vaiheessa tartunta ei näy testissä, toteaa tiedotteessa Tyksin infektiontorjunnan ylilääkäri Esa Rintala.

Tällä hetkellä uusia sairaustapauksia todetaan alle kymmenen päivässä. Määrä on on alle kaksi prosenttia testatuista. Kaikilta sairaalaan hoitoon tulevilta, joilla on hengitystieoireita, tarkistetaan mahdollinen koronavirustartunta pikatestillä.

Tyksin erityisvastuualueella on ollut yhteensä 29 potilasta sairaalahoidossa, ja heistä kahdeksan on ollut tehovalvontahoidossa. Suurin osa sairaalassa hoidetuista on ollut 50–59-vuotiaita ja 70–79-vuotiaita. Tyksin erityisvastuualueella koronaan on kuollut 12 henkilöä. Eniten kuolleita on ollut 80–89-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuoria sen sijaan on ollut sairaalahoidossa vain yksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Oirekuvaltaan koronavirustauti on ollut kausi-influenssan kaltainen, mutta rajumpi.

– Suurin osa on selvinnyt taudista kotihoidolla ja särkylääkkeellä. Vaikeamman taudin sairastaneet ovat kärsineet esimerkiksi keuhkokuumeesta. Taudin pitkäaikaisvaikutuksista meillä ei ole vielä tutkimustietoa tarpeeksi pitkältä ajalta. Potilaat ovat kertoneet pitkään kestävästä väsymyksestä ja päänsärystä, kertoo Rintala.

Varsinais-Suomen alueella viranomaiset ovat onnistuneet jäljittämään koronaan altistuneita nopeasti, ja yhteistyö perus- ja erikoissairaanhoidon välillä on toiminut hyvin.

– Karanteenissa on ollut satoja ihmisiä. Lisäksi muut ihmiset ovat noudattaneet hyvin rajoituksia. Myös jatkossa merkitsee paljon, miten ihmiset käyttäytyvät. Esimerkiksi desinfiointiainepullot ja etäisyydet kaupoissa ja kahviloissa, yskiminen hihaan sekä isojen ihmisjoukkojen välttäminen ovat edelleen tarpeen, sanoo Rintala.

Rintala pitää silti toisen aallon tuloa todennäköisenä.

– Jos matkustaminen lisääntyy esimerkiksi Ruotsiin, missä epidemia edelleen on aktiivinen, pelkään taudin uudelleen voimistuvan. Myös alkusyksy ihmisten palatessa työpaikoille on mahdollinen uuden aallon ajankohta. Tällä tavoin tapahtui esimerkiksi sikainfluenssan kohdalla, vertaa Rintala.