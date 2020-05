Kosken lukio valittiin vuoden oppilaitokseksi

Varsinais-Suomessa sijaitseva Kosken lukio voitti Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n järjestämän Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti 2020 -kilpailun. Lukio on toiminut jo vuodesta 1957, ja yhteensä lukiossa on yli 130 opiskelijaa, jotka tulevat noin kymmenestä lähialueen eri kunnasta. Opettajia on yhtteensä 17.

Palkintoperusteluissa kiitetään lukion hyvää ilmapiiriä, opiskelijoiden ryhmähenkeä sekä opiskelijoiden, opettajien ja rehtorin hyvää vuorovaikutusta. Lisäksi opiskelijahuolto saa kehuja.

Lukio oli jo vaarassa näivettyä nuorten määrän vähetessä kunnassa, mutta rehtorin johdolla alettiin tehdä suunnitelmia opiskelijamäärän kasvattamiseksi. Mukana suunnittelussa olivat myös opiskelijat, opettajat ja kunnan sivistyslautakunta. Elinvoimaisuutta on tukenut päätös, että Kosken opiskelijoille järjestetään kuljetukset Kosken lukioon niistä lähikunnista, joissa ei ole lukiota eikä julkista liikennettä.

Voitokkaan lukion kurssitarjonta on lukion kokoon nähden runsas, ja lukiopetukseen on varattu hyvin resursseja, ja sitä annetaan niin paljon kuin tarvitsee.

Lukio on saavuttanut myös erinomaisia tuloksia ylioppilaskirjoituksissa, ja muun muassa pitkässä matematiikassa Kosken lukio on ollut useana vuonna kymmenen parhaan joukossa, yhtenä vuonna paras.

Kosken lukion vetovoimaa ja yhteisöllisyyttä lisää myös perinteinen vuosittainen ulkomaanmatkakurssi, jolla toisen vuosikurssin opiskelijat tekevät matkan johonkin eurooppalaiseen kaupunkiin.

Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailun järjesti ja voittajan valitsi OAJ. Varsinais-Suomeen tunnustus on mennyt edellisen kerran 2015, jolloin palkittiin Taalintehtaan koulu Kemiönsaarelta. Huomionosoitus on myönnetty vuosittain 1991 lähtien.

Tänä vuonna kunniamaininnat kilpailussa saivat Pohjois-Savossa toimiva Savonia-ammattikorkeakoulu, päiväkoti Hukanpesä Joensuusta ja Martti Ahtisaaren koulu Kuopiosta.