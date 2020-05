Uskomatonta

Usean vuoden ajan on tämän lehden palstoilta saanut lukea Pohjoismaissa listatuista liikenteen ruuhkauttamista kaupungeista. Tämä lista julkaistaan omien havaintojeni mukaan alkuvuodesta. Itse olen nähnyt artikkelin kolmena vuotena. Kahdessa ensimmäisessä Turku oli listattu Pohjoismaitten kuudenneksi ruuhkaiseksi kaupungiksi. Viimeinen havaitsemani uutinen oli nostanut Turun viidenneksi.

En ollut uskoa silmiäni. Tietoa siitä kuka ja millä perusteella kyseinen listaus tehdään minulla ei ole. Siitä TS:n toimitus voisi ottaa selvää, mutta käsittämättömältä kuulostaa, että Turku sijoittuisi noinkin "hyvin" näinkin kyseenalaisessa asiassa. Työmatkaruuhkaa kaupungissa toki on, mutta sen kesto on todella lyhyt. Nämäkin ruuhkat olisi helppo poistaa muutamalla katu-ja siltaratkaisulla.

