Äitienpäivän jälkeinen saderintama on keskeyttänyt tasaisessa vauhdissa olleet kevättyöt maan etelä- ja keskiosissa. Samalla sateet ovat kuitenkin tervetulleita varmistamaan jo tehtyjen kylvösten orastumista ja taimettumista.

Jos yölämpötilat eivät laske merkittävästi pakkasen puolelle, kylmästä rintamasta ei arvioida olevan haittaa kylvöksille. Se viivästyttää kuitenkin kasvua ja kehitystä.

Etelä-Suomessa kevätviljojen kylvöt ehtivät edetä ennen sadetta reilusti yli puolivälin ja paikoitellen jopa lähes lopuilleen. Etelä-Suomessa kevättyöt ovat 5–10 vuorokautta edellä keskimääräisestä aikataulusta, mutta maan keskiosissa kevään eteneminen on hidastunut tavanomaiseen aikatauluunsa. Lapissa kevään tulon arvioidaan olevan jo viikon jäljessä.

Etelä-Suomen rannikkoalueella, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Hämeessä on ehditty kylvää jo noin 60–80 prosenttia kevätviljoista. Pisimmälle ovat edenneet kevätvehnän kylvöt, jotka aloitettiin ensimmäisillä tiloilla jo pääsiäisen aikaan.

Sokerijuurikkaan kylvöt on saatu päätökseen Etelä-Suomessa. Sokerijuurikas ei ole vielä ehtinyt taimettua.

Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Varsinais-Suomessa kevätrapsista on enää kylvämättä 5–20 %. Kevätrypsin kylvöt ovat hieman kevätrapsia jäljessä.

Ensimmäiset Varsinais-Suomessa ja Turunmaan saaristossa istutetut varhaisperunakasvustot ovat tasaisessa kasvussa kylmistä öistä huolimatta. Kesäperunan istutukset ovat lopuillaan Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Etelä-Karjalassa. Muualla istutukset ovat alussa. Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Pirkanmaalla talviperunan istutukset ovat lopuillaan ja Pohjanmaalla aluillaan.

Rikkakasvitilanne pelloilla on tavanomainen tai rikkoja on jopa tavanomaista vähemmän koko maassa. Viileys on hidastanut kevätrikkakasvien itämistä. Syksyllä itävistä rikkakasveista saunakukkaa ja mataraa esiintyy yleisimmin. Etelä-Suomessa ja -Pohjanmaalla typpilannoituksen jakamisen useammassa erässä arvioidaan yleistyvän kevätviljoilla. Muiden viljelykasvien osalta muutokset lannoitusstrategiassa ja viljelytekniikassa arvioidaan vähäisiksi.

Viileät yöt ja yöpakkaset ovat hidastuttaneet sekä syysviljojen, nurmien ja monivuotisten puutarhakasvien että uusien kylvöksien kasvuunlähtöä. Hitaan kasvuunlähdön etuna on, että kasvustot ovat säästyneet merkittäviltä hallavioituksilta. Yöpakkaset ovat vioittaneet jonkin verran syysviljoja Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Hämeessä ensimmäisinä kylvettyjä, juuri orastuneita kevätvehnäkasvustoja.

Kaiken kaikkiaan syysviljojen talvituhot jäivät hyvin vähäisiksi märästä ja lumettomasta talvesta huolimatta.