Paraisten ruovikoita hyötykäyttöön ja pois Saaristomerta kuormittamasta

Paraisten kaupunki tekee yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa pilottialueille suunnitelmat ruovikoiden eli puhekielessä kaislikoiden poistosta ja hyödyntämisestä. Korjuutyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Rehevöitymisen takia voimakkaasti levittäytyneiden ruovikoiden poisto vähentää ravinteita vesistöstä sekä lisää luonnon monimuotoisuutta ja rantojen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Ruovikoiden keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. Ongelmana on ollut vesialueiden omistajien laaja kirjo ja yhtenäisten toimintamallien puuttuminen ruovikoiden käsittelylle.

Yli viidelle sadalle vesialueen omistajalle tai yhteisen vesialueen osakkaalle on lähtenyt kirje, jossa pyydetään kirjallinen lupa toimenpiteisiin vesialueella. Samalla laaditaan sopimusmalli vesialueiden omistajien ja ruovikoiden hyödyntäjien välille. Pilottialueiden lisäksi muidenkin vesialueiden omistajat voivat ilmoittaa omat rantansa ravinnetalkoisiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ruovikon keskimääräisellä vuosituotolla (5t ka/ha) yhden hehtaarin ruokomassaan on loppukesällä sitoutunut keskimäärin 80 kg typpeä, 7 kg fosforia ja 2290 kg hiiltä. Paraisilla on pinta-alaltaan Suomen laajimmat ruovikkoalueet, joilla on merkittävä potentiaali ravinteiden poistossa.

Järviruo´on hajotessa rannoilla ja vesistössä aiheutuu ilmakehään merkittävä määrä kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi ravinteet liukenevat vesistöön. Ravinteet voidaan hyödyntää vuosittaisilla leikkauksilla ja kasvuston pois keräämisellä. Käyttökohteita ovat muun muassa maanparannus ja kasvualustat. Ruovikoista voidaan tehdä myös biokaasua.

Ruovikoiden poiston suunnittelutyötä tehdään osana EU Leader-ohjelman rahoittamaa hanketta ”Järviruo´on poisto Saaristomereltä”