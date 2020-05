Tietyö sulkee kaistoja Hämeen valtatiellä

Jyrsintä- ja päällystystyö sulkee ajokaistoja tänään tiistaiaamuna Hämeen valtatiellä, Rasintien risteysalueella, klo 9–13 välisenä aikana. Haittaa on ajosuunnassa Turku. Työmaan kohdalla poikkeava nopeusrajoitus on 30 km/h. Paikalla on liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.