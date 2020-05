Jos käytät kangasmaskia, ota huomioon nämä seikat – Terveysviranomaiset kokosivat rautalankaohjeet kansalaisille

Hannu Toivonen

Kannattaako tavallisen ihmisen käyttää kangasmaskia julkisilla paikoilla? Entä voiko sen käytöstä olla enemmän haittaa kuin hyötyä?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kankainen kasvomaski voi estää koronavirustartunnan saanutta tartuttamasta muita, mutta maski ei suojaa tervettä ihmistä virukselta. Väärin käytettynä maski voi jopa lisätä koronavirustartunnan riskiä.

Sen sijaan kirurginen suu-nenäsuojus estää "tehokkaasti tartunnan saanutta ihmistä levittämästä virusta eteenpäin". Niitä ei kuitenkaan suositella tavallisille kansalaisille, koska niistä on pulaa terveydenhuollossa.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan kasvomaskit voivat olla yksi osaratkaisu epidemian hillitsemisessä, kun rajoituksia puretaan asteittain. Monissa maissa suositellaan tai jopa velvoitetaan kasvomaskin käyttämistä. Esimerkiksi Ranskassa maskin käyttö tuli maanantaina pakolliseksi julkisissa kulkuneuvoissa.

THL:n mukaan ei ole näyttöä, että maskien laaja käyttö terveillä ihmisillä auttaisi vähentämään tartuntoja.

Ristiriitaisia kantoja

Suomen hallitus tai terveysviranomaiset eivät ole suositelleet tavallisille kansalaisille kasvomaskin käyttämistä. Huhtikuussa THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta suositteli kasvomaskin käyttämistä julkisilla paikoilla, mutta muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila on maininnut, että kankaisesta maskista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

STM tekee parhaillaan selvitystä maskien käytöstä. Sen on määrä valmistua kesäkuun aikana.

Koronavirus leviää pääasiassa pisaratartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Tämän hetkisen tiedon perusteella tartunnan saanut voi levittää virusta jo 1–2 vuorokautta ennen oireiden ilmaantumista.

Jotta kasvomaskista olisi enemmän hyötyä kuin haittaa, sen käytössä täytyy olla huolellinen ja muistaa pitää hyvää huolta hygieniasta. Lännen Media kokosi perustiedot, mitä kasvomaskeista ja niiden käytöstä on hyvä tietää.

Milloin maskia kannattaa käyttää?

Jos toisiin ihmisiin ei pysty pitämään riittävää turvaväliä, kasvomaskia voi olla hyvä käyttää. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi julkiset kulkuneuvot ja kaupat.

Kasvomaski voi vähentää pisaroiden leviämistä ympäristöön, minkä takia se voi vähentää myös oireettoman tartunnan saaneen viruksen levittämistä.

Vaikka käyttäisi kasvomaskia, on erityisen tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta, aivastaa hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan, välttää kasvojen koskettelua ja pitää riittävä etäisyys toisiin ihmisiin.

Muista nämä asiat, jos käytät kankaista kasvomaskia

Pese kädet ennen kuin asetat maskin kasvoillesi. Maskia on aina käsiteltävä puhtailla käsillä, koska likaantunut maski voi lisätä koronavirustartunnan riskiä.

Älä koske kasvomaskiin, kun se on ylläsi. Jos kasvomaskin ottaa välillä pois ja laittaa takaisin, sen ulkopinnasta ja käsistä voi kulkeutua epäpuhtauksia suojan sisäpinnalle ja hengityselimiin.

Älä syö tai juo kasvomaskin käytön aikana.

Jos kosket maskin pintaa käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi.

Virukset pääsevät helpommin läpi kosteasta kuin kuivasta maskista.

Riisu kasvomaski pitämällä kiinni sen takaa tai kiinnitysremmeistä. Älä koske maskin ulkopintaan.

Pese tai desinfioi kätesi, kun olet ottanut maskin kasvoiltasi.

Kasvosuojain on pidettävä puhtaana. Kankainen suojain on pestävä 90-asteisessa vedessä jokaisen käytön jälkeen tai vaihdettava uuteen. Maskin voi puhdistaa myös keittämällä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty vähän pesuainetta. Huuhtele ja kuivaa maski pesun jälkeen.

Kasvomaski ei sovellu kaikille. Esimerkiksi lasten voi olla vaikea käyttää maskia ohjeiden mukaan ja pikkulapselle maski voi aiheuttaa jopa tukehtumisvaaran.

Hengityssairaudesta tai sydän- ja verisuonitaudista kärsiville ei suositella kasvomaskin käyttöä, koska se voi pahentaa terveysongelmia.

Ota seuraavat asiat huomioon, jos teet itse kasvomaskin

Kasvomaskin pitää peittää suu ja nenä ja sen pitää pysyä hyvin kasvoilla.

Tee maski riittävän ohuesta kankaasta ja aseta päällekkäin useampi kerro kangasta. Varmista, että maskin läpi pystyy hengittämään hyvin.

Valmista maski kankaasta, jonka pystyy pesemään 90-asteisessa vedessä tai keittämään. Esimerkiksi lakanakangas on hyvä materiaali.

Muita huomioita

Älä tuputa maskin käyttöä ihmisille, koska pahimmassa tapauksessa siitä voi olla haittaa terveydelle.

Jos annat itse tekemäsi kasvomaskin jollekin toiselle, korosta, ettei se anna varmaa suojaa korona- tai muita viruksia vastaan.

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos