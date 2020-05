Gallup: Onko koronavirus vaikuttanut harrastuksiisi?

"Kuntosalille meni kiinni, joten sinne en ole päässyt. Olen tehnyt kotona kahvakuula-treeniä ja käynyt juoksulenkillä."

Jere Arokalliola,

Turku

Jari Laurikko

"Ryhmäliikuntatunneille en ole päässyt ja ystävien kanssa normaalisti liikumme yhdessä, mutta se on nyt jäänyt. Varsinais-Suomen patikkareitit on tulleet viime aikoina hyvin tutuiksi."

Paula Palonen,

Turku

"Kuntosali on ollut kiinni. Nyt se juuri aukesi, mutta siellä on vähemmän paikkoja ja ihmisiä jonossa, joten salille on vaikeaa päästä."

Ida Mäkinen,

Turku