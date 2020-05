Kolumni: Hyvää etäelämää

Menneet viikot ovat olleet poikkeuksellisia, omituisia, haastavia ja vaikeitakin, mutta varmasti ikimuistoisia. Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila on etätöineen, kotikouluineen, karanteeneineen, eristyksineen, turvaväleineen, matkustus-, halaus- ja pussailukieltoineen, kehotuksineen ja suosituksineen muuttanut elämää.

Vielä emme tiedä, kuinka kauan poikkeustila jatkuu ja minkälaiseen maailmaan heräämme, kun epidemia jossain vaiheessa on selätetty. Ilmassa on paljon epävarmuutta, ikävää, huolta, pelkoa, ahdistusta ja kysymyksiä vailla vastauksia, mutta toisaalta myös toivoa, iloa, yhdessä oloa, yhdessä tekemistä, jakamista, tsemppaamista, välittämistä ja rakastamista.

Poikkeustila on tuonut monen elämään uusia asioita ja paljon hyvää. Niin myös minulle ja perheelleni. Kuinka pitkään olenkaan haaveillut, että pääsisin tanssitunnille. Korona-aika toi etätanssitunnit olohuoneeseeni, jossa olen voinut pitkästä aikaa ja vaivatta nauttia lattarirytmeistä ja salsan askeleista. Kotisohvalta on ollut mahdollista nauttia myös muun muassa teatteriesityksistä, konserteista, kirjaston aamukahveista ja virtuaalivapusta.

Olohuoneesta on tullut myös pienoiskunto- ja jumppasali. En ole laskenut, kuinka monta tuntia, kilometriä ja tv-sarjaa olen kuluttanut viime viikkoina kuntopyörän selässä, mutta niitä on paljon. Kunto on noussut ja kilotkin karisseet.

Olen tilannut kotiovelle ja sen välittömään läheisyyteen ainakin hedelmiä, vihanneksia, leipää, pullaa, kahvia, simaa, suklaata ja kukkia. Olen tukenut paikallisia ravintoloita ja lähialueen tuottajia noutamalla kotiin lounasannoksia, vihannes- ja hedelmälaatikoita sekä erilaisia tuotteita kananmunista jäätelöön.

Kävin suosikkikampaajallani, jolle on tavallisesti lähes mahdotonta saada aikaa. Sain paitsi upeat hiukset myös erityistä kohtelua, sillä olin ainoa asiakas. Olin ensimmäistä kertaa etälääkärin vastaanotolla. Olen puhunut ystävien kanssa puhelimessa enemmän kuin koskaan. Olen etädeittaillut ja käynyt kävelytreffeillä.

Etäelämä on tuonut elämääni niin paljon hyvää, etten halua sen kokonaan loppuvan, kun paluu uudenlaiseen normaaliin arkeen joskus koittaa. Toivon, että tanssi, teatteri ja musiikki täyttävät olohuoneemme, ja että hapanjuureen leivottu tuore leipä ja vastajauhettu kahvi kulkeutuvat laatikkopyörällä lähipuistoon jatkossakin. Muutoin poikkeusaika saisi olla jo ohi, jotta päästäisiin halaamaan, pussailemaan, juhlimaan ja aivastamaan ilman pelkoa.

Anu Välilä

Kirjoittaja on toimittaja.