Kuori otti listalleen laadukasta vegemättöä

Lounaalla ravintola Kuoren tavaramerkki ovat olleet falafelit ravintolan avaamisesta, vuodesta 2016 lähtien. Kasvisravintolan suositussa falafelbaarissa asiakkaat saavat vastapaistettuja falafeleja avokeittiöstä päivittäin vaihtuvin lisukkein.

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila laittoi kaiken uusiksi. Ravintola Kuoren omistajat Katariina Vesterinen ja Marjaana Pohjola toteavat, että linjaus ravintoloiden sulkemisesta oli raskas viesti.

– Ensimmäiset pari viikkoa olivat lamaannuttavia. Oli raskasta lomauttaa henkilökuntaa. Ilmassa oli suuri hämmennys, että mitä nyt, Pohjola sanoo.

Ravintoloitsijat eivät jääneet ihmettelemään tilannetta, vaan totesivat, että he ovat edelleen yrittäjiä ja koittavat jatkaa positiivisella asenteella.

– Olimme jo pitkään miettineet, että haluaisimme valmistaa kasvisruokatuotteita myös vähittäismyyntiin. Nyt siihen tuli tilaisuus ja intoa kokeilla, miten suunnitelma lähtisi käyntiin. Tuotteeksi valikoitui falafelimme, Vesterinen kertoo.

Huhtikuun puolesta välistä lähtien Kuoren falafeleja on myyty Kupittaan Citymarketissa, K-Supermarket Förissä ja K-Supermarket Nummenpakassa. Vegaanisten ja gluteenittomien falafelien lisukkeena on mukana ravintolan omaa vegaanista chilimajoneesia.

– Puntaroimme, että jos tuotteet eivät myy Kupittaan Citymarketissa, niin sitten eivät missään. Kauppa on alueella niin suuri toimija.

Kysyntä yllätti ravintoloitsijat. Menekki oli niin suurta, että tuotteet myytiin käsistä ja asiakkailta alkoi tulla kyselyjä, koska lounaspyöryköitä saa lisää.

– Aloitimme melko pienellä määrällä, noin 15 kilolla. Keskimäärin meillä menee normaalitilanteessa noin 20 kiloa falafeleja yhden lounaan aikana, Pohjola kertoo.

– Nyt olemme jo nelinkertaistaneet kauppoihin valmistamamme määrän. 60–80 kiloa on maksimimäärä, jonka pystymme valmistamaan, sillä tuotteet tehdään alusta saakka itse ja pyöritämme falafelit käsin. On hienoa, että olemme nyt pystyneet ottamaan väkeä takaisin töihin, Pohjola iloitsee.

Tällä hetkellä tuotteita viedään kauppoihin pari kolme kertaa viikossa, mutta tavoitteena ravintoloitsijoilla on laajentaa tuotantoa. Hankinnassa on falafelkone, joka antaa yhden välineen vastata laajempaan kysyntään.

Kuukauden tauon jälkeen Kuori aukaisi myös ravintolan oven ja ryhtyi myymään take away -annoksia perjantai- ja lauantai-iltaisin. Illallismenun sijaan tarjolla on lohturuokaa.

– Koska falafelit lähtivät myymään niin hyvin kaupoissa, emme toistaiseksi myy lounasta ravintolasta ulos. Mietimme, mitä muuta asiakkaamme kaipaisivat, ja ajattelimme että se on hyvin tehtyä ja laadukasta vegemättöä, lohturuokaa tähän tilanteeseen, Vesterinen kuvailee.

Listalle valikoituivat itsetehty hampurilaisannos, tuunatut ranskalaiset sekä kevyemmäksi vaihtoehdoksi salaatti. Annosten täytteet vaihtuvat viikoittain. Vappuna ja äitienpäivänä tarjolla oli teemamenut.

– Asiakaspalaute oli heti todella liikuttavaa. Ihmiset jakoivat kokemuksiaan ruuista muun muassa Instagramissa, Vesterinen kuvailee.

– Pohdimme, olimmeko ylivarautuneet ensimmäiseen viikonloppuun, mutta annokset myytiin ensimmäisenä iltana neljässä tunnissa loppuun ja seuraavana päivänä kahdessa tunnissa, Pohjola jatkaa.

Kuori suosii kotimaisia raaka-aineita ja lähialueen tuottajia. Toistaiseksi raaka-aineita on ollut hyvin saatavilla

– Kotimaisten kasvisten ja marjojen suhteen kesä ja syksy ovat meidän kulta-aikaa. Seuraan keskustelua siitä, saadaanko ja minkä verran ulkomaista työvoimaa avuksi maatiloille, miten käy sadon ja vaikuttaako tilanne esimerkiksi raaka-aineiden hintaan, Pohjola puntaroi.

– Päivä ja viikko kerrallaan tässä mennään, koska ei voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. On kuitenkin hienoa, että pystymme tekemään mielekästä työtä ja tarjoamaan osaamistamme asiakkaillemme.