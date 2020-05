Tänään maanantaina alkaa Pansiontien ulkovalaistusurakka, jonka kokonaiskesto on heinäkuuhun saakka. Tällä viikolla työskenneltävä osuus sijaitsee välillä Nosturinkatu - Pahaniemensilta.

Työ on liikkuva, ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä työmaan kohdalla. Haittaa liikenteelle on ajosuunnassa Pansio. Päivittäinen työaika on klo 6–18. Paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.