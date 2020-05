Turun kotihoidon työntekijällä koronatartunta – asiakkaiden ei katsota altistuneen

Marika Anttila

Turun kotihoidon työntekijällä on todettu koronavirustartunta, tiedottaa kaupungin hyvinvointitoimiala. Työntekijän kanssa lähikontaktissa työskennelleet työntekijät sekä muut lähikontaktissa olleet henkilöt on kartoitettu ja heidät asetetaan karanteeniin. Tartunnan saanut on lieväoireinen.

Turun vanhus- ja vammaispalveluita johtava palvelualuejohtaja Sari Ahosen mukaan altistuneita on tämän hetkisen tiedon mukaan parikymmentä.

– Tämä päivä on selvitelty, miten toiminta saadaan järjesteltyä. Palvelut saadaan turvattua korvaavia työntekijöitä siirtelemällä, Ahonen kertoo.

Ahonen painottaa, että työntekijän hoitamat asiakkaat eivät ole altistuneet tartunnalle, koska työntekijä on ollut asiakaskäynneillä asianmukaisesti suojautunut. Hoitajien ja asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi kotihoidon työntekijän työskentelyaluetta ei kerrota.

– Emme myöskään halua aiheuttaa kotihoidon asiakkaille ja omaisille turhaa huolta, koska asiakkaiden ei katsota altistuneen, Ahonen toteaa.

Tartunta todettiin myöhään perjantai-iltana ja kotihoito sai tiedon asiasta aikaisin lauantaiaamuna.