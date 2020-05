Naantali avaa vapaa-ajan palveluitaan ensi viikolla

Fakta

Naantalin vapaa-ajan palvelut

Liikuntatilat

Maijamäen kuntosali avautuu 1.6.

Rymättylän kuntosali avautuu 1.6.

Maijamäen liikuntahalli, urheilutalo sekä Taimon, Karvetin ja Suopellon liikuntasalit avataan 1.6.

Nunnalahden uimarannan ja Taimon uimapaikan pukuhuoneet avataan 1.6.2020.

Ulkoliikuntapaikat

Karvetin tekonurmi, Kuparivuoren urheilukenttä ja muut kentät avataan 14.5, pukutilat avataan 1.6.

Beachvolley-kentät avataan 14.5.

Kirkkopuiston ja Kailon tenniskentät avataan 14.5.

Lasten ja nuorten kesätoiminnat

Lasten ja nuorten kesäloman toiminta käynnistyy kesäkuun alusta. Poikkeusolosuhteiden vuoksi toimintaa on jouduttu mukauttamaan.

Poikkeusolosuhteet on huomioitu lasten ja nuorten kesätoiminnan suunnittelussa ja -toteutuksessa. Toimintaa järjestetään aikaisempaa pienemmille ryhmille turvavälit huomioiden. Toimintojen hygieniatasoa ja -ohjeistusta on tehostettu. On tärkeää, ettei toimintoihin osallistuta lievästikään sairaana.

Toteutuvat ja peruutuneet toiminnat löytyvät verkkosivuilta.

Seniorikortin kesätoiminnat

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden loppuun saakka niiden henkilöiden osalta, jotka ovat ostaneet kortin ennen koronavirustilanteen aiheuttamaa poikkeusaikaa.

Uintikeskus Ulpukka avataan näillä näkymin asteittain kesäkuun alussa.

Maijamäen kuntosali on seniorikorttilaisten käytössä kesäkuun.

Kulttuurin kesä

Naantalin kaupungin järjestämät juhannusaaton tapahtumat, lipunnosto sekä juhannustanssit ja -kokko, on peruttu koronavirusepidemian vuoksi. Unikeonpäivää perinteisessä muodossaan ei myöskään tänä kesänä järjestetä.

Vespersoitto soi tuttuun tapaan 1.6.–31.8. klo 20, ja sitä ennen Trumputtaja rummuttaa Vanhankaupungin rannassa n. klo 19.50.

Naantalin museo avautuu 2.6.

Rymättylän museo, Kollolan kotiseututalo ja Röölän Dikseli ovat auki rajoitetusti.

Naantalin Taidehuoneen näyttelykausi käynnistyy 9.6.