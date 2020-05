Turun Eurooppa-foorumi järjestetään kaksipäiväisenä elokuun lopussa

Eurooppa-foorumi järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana Turussa elokuun lopussa. Kolmatta kertaa järjestettävän foorumin ohjelmapäiviä on nipistetty yhdellä.

Järjestäjien mukaan tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan valtioneuvoston koronatilanteen vuoksi antamia ohjeita osallistujarajoituksista ja turvallisista etäisyyksistä.

– Suomi on ollut yhden sukupolven – 25 vuotta – EU:n jäsenmaa. On aika keskustella, minkälaisessa Euroopassa Suomi ja suomalaiset elävät, toimivat ja menestyvät seuraavat 25 vuotta. Tämä poikkeuksellinen kevät on haastanut meidät kaikki pohtimaan tulevaisuutta eli sitä, mitkä asiat meille todella ovat tärkeitä. Siitä keskustellaan Turussa elokuun lopulla, Eurooppa-foorumi Turussa ry:n puheenjohtaja Anders Blom kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Eurooppa-foorumi järjestetään 27.–28. elokuuta. Valtakunnallinen tapahtuma on kansalaisjärjestöjen ja julkisen vallan keskustelufoorumi. Foorumin tarkempi ohjelma julkistetaan kesäkuun alussa. Ohjelma striimataan ilmaiseksi. Keskustelut tallennetaan, ja ne tulevat katseltavaksi myöhemmin muun muassa YouTubeen.