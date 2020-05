Turkulainen ravintola uudistetaan kansainvälisen suoratoistopalvelun uudessa sarjassa

Turussa sijaitseva ravintola on esillä kansainvälisen suoratoistopalvelu Netflixin uudessa ravintolasarjassa. Turun Pursiseuran ravintolana tunnettu Ruissalon Maininki esitellään Unelmien näköalaravintolat (engl. Restaurants on the Edge) -ravintolasarjan toisella kaudella, yhtenä sarjan seitsemästä jaksosta. Jakso on kuvattu Turussa viime kesäkuussa, ja se on nähtävissä perjantaista 8. toukokuuta alkaen. Turussa kanadalainen kuvausryhmä viipyi viikon verran.

Sarjassa ravintoloiden toiminta ja ruokalistan taso kohotetaan upeiden maisemien tasolle designin, sisustuksen ja paikallisen kulttuurin avulla. Sarjassa asiantuntijoina toimivat ravintoloitsija Nick Liberato, sisustussuunnittelija Karin Bohn sekä keittiömestari Dennis Prescott.

Ruissalon Maininki on ainoa Suomessa sarjaan kuvattu ravintola. Sarjan muut jaksot kuvattiin Sloveniassa, Kanadan Muskokassa ja Brittiläisessä Kolumbiassa, Yhdysvaltain Neitsytsaarilla, Arizonassa sekä Hawaijilla.

– Olimme onnekkaita päästessämme mukaan sarjaan, joka näkyy miljoonille katsojille ympäri maailman. Siitä tuli kokemus, jota emme unohda koskaan. Ravintolan uusi ilme on upea ja uskomme, että myös asiakkaat rakastuvat siihen, kun pääsemme jälleen avaamaan ravintolan kesäkuun alussa, sanovat tiedotteessa ravintoloitsijat Turo Jokinen ja Marina Björkenheim-Jokinen.

Tuotantoryhmän päätyminen Suomeen ja Turkuun on Visit Finlandin ja Visit Turun PR-yhteistyön tulosta. Netflixillä on maailmanlaajuisesti yli 182 miljoonaa tilaajaa 190 maassa.

– Halusimme tehdä tämän kuvausmatkan järjestelyt yhteistyössä Turun kanssa, sillä tiesimme, että ruokakulttuuri ja ruokaan liittyvät elämykset ovat jo pitkään olleet vahvasti esillä Turun seudun markkinoinnissa, sanoo PR manager Joonas Halla Visit Finlandilta.