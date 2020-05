Merimetsojen pesinnän saa estää poikkeusluvalla Ruissalon mökkisaarella

Varsinais-Suomen Ely-keskus myönsi poikkeusluvan merimetsojen pesinnän estämiseen Turun Ruissalossa sijaitsevalla mökkisaarella.

Syynä Vähä-Kaskisten saarelle myönnettyyn poikkeuslupaan on metsille aiheutuvan vakavan vahingon estäminen ja terveyden turvaaminen.

Pesinnät saa estää pesät hävittämällä sekä tulevina pesimäkausina myös ennaltaehkäisemällä pesimään asettumista ennen pesimäkauden alkua.

Nyt myönnetty poikkeuslupa on voimassa vuoteen 2023 saakka.

– Vähä-Kaskinen on mökkisaari ja merimetsojen pesiä sijaitsee myös aivan mökkien välittömässä läheisyydessä. Tällaisessa tilanteessa merimetsojen ulosteista voi aiheutua terveydellistä vaaraa mökkien käyttäjille ja poikkeuslupa merimetsojen pesinnän estämiseen saaressa on ollut perusteltua myöntää, toteaa tiedotteessa ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

– Lisäksi merimetsojen pesintä saaressa aiheuttaisi vakavaa vahinkoa saaren metsälle, jos merimetsot asettuisivat saareen pysyvästi. Metsille aiheutuvaa vahinkoa arvioitaessa on otettu huomioon metsien taloudellisen arvon lisäksi metsän maisemallinen ja virkistyksellinen merkitys, Uljas jatkaa.

Vähä-Kaskisen läheisyydessä on sijainnut merimetsoyhdyskunta aina vuodesta 2010 lähtien. Kuluva kevät on kuitenkin ensimmäinen, kun pesintä on laajentunut myös Vähä-Kaskisen saareen.

– Tänä pesimäkautena pesiä saa hävittää 15. toukokuuta asti. Tulevina keväinä pesät täytyy hävittää aikaisemmin ja pesintään asettumista tulee myös ennaltaehkäistä. Tänä keväänä pesinnän estämiseen ei voitu ryhtyä aikaisemmin, sillä pesintä huomattiin vasta, kun se oli jo käynnistynyt, sanoo Uljas.

Jos pesiä hävitettäessä havaitaan, että pesissä on jo poikaset, tulee pesien hävittäminen lopettaa ja sitä saa jatkaa vasta pesimäkauden jälkeen.