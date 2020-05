Turun seudun joukkoliikenteen pysäkkiaikataulut uudistuivat

Föli on uudistanut pysäkkiaikataulunsa. Uusi pysäkkijuliste löytyy arviolta 400 katospysäkiltä. Pienemmät, A3- tai A4-kokoiset aikataulut on tuotu myös samantyyppiseen formaattiin. Kaikkiaan pysäkkiaikatauluja on noin tuhannella pysäkillä ympäri Föli-aluetta.

Uudet pysäkkiaikataulut kertovat entistä täsmällisempää tietoa pysäkin kautta kulkevista linjoista. Katospysäkeillä oleva aikataulu- ja muu informaatio on nyt koottu yhdeksi julisteeksi. Julisteen kartta näyttää uudistuksen jälkeen samalta kuin Fölin reittioppaan käyttämä kartta. Kartta kuvaa kunkin pysäkin lähialuetta ja näyttää esimerkiksi läheisiltä pysäkeiltä kulkevat linjat. Vieressä oleva pienempi koko alueen kartta kertoo lisäksi, missä päin Föli-aluetta pysäkki sijaitsee.

Uutena elementtinä pysäkkiaikatauluissa on myös niin kutsuttu pysäkkipuu, joka esittää kyseistä pysäkkiä käyttävien linjojen reitit. Reittiviiva haarautuu sitä mukaa kun linjojen reitit erkanevat myöhemmillä pysäkeillä.

Aikatauluihin on tehty uudistuksen yhteydessä lukemista helpottavia parannuksia. Linjojen arvioidut ohitusajat löytyvät nyt samasta aikataulusta. Lisäksi rivejä on yhdistetty, mikäli ohitusajat ovat samat peräkkäisinä tunteina.