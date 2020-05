Turun ulkoilusaaret avautuvat toukokuussa

Turun kaupungin kaikki ulkoilusaaret ovat kaupunkilaisten käytössä toukokuun loppuun mennessä. Maisaari on jo avautunut huhtikuun lopulla, Pähkinäinen avautuu tänään ja Vepsään pääsee 29.5. alkaen.

Kaikissa saarissa on vierasvenesatamat, take away -ruokaa myynnissä sekä majoitus- ja saunomismahdollisuudet.

Vesibussilla pääsee Pähkinäisiin ja Maisaareen, mutta turvavälit ja kokoontumisehdot on otettava huomioon. M/s Isla liikennöi näihin saariin.

Vepsään pääsee m/s Lilyn kyydissä kesä-elokuussa kolmella edestakaisella vuorolla päivässä.