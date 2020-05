Turun ja Raision kaupunginkirjastoissa alkaa varausten nouto ensi maanantaina

Turun kaupunginkirjastoista voi ensi maanantaista alkaen noutaa varauksia.

Noutaminen tapahtuu itsepalveluna siten, että varaukset joista on tullut noutoilmoitus voidaan hakea ja sitten lainata lainausautomaatilla. Pääkirjastossa varauksen saa haettua vastaanotosta vuoronumerolla, minkä jälkeen asiakas itse tekee lainauksen automaatilla.

Tavoitteena on mahdollisimman vähäinen fyysinen kontakti henkilökunnan ja asiakkaiden välillä.

Muita aineistoja ei tällä hetkellä voi lainata, eikä kirjastoissa ole asiakaspalvelua. Toukokuun aikana on vain verkkomaksaminen on mahdollista.

Take away -varauksia noutaa ensi viikolla pääkirjastosta arkisin kello 9–16. Lähikirjastoista varauksia voi hakea puolestaan kunkin kirjaston normaalien palvelupäivien aikaan kello 10–16.

Viikosta 21 alkaen varaukset voi hakea pääkirjastosta arkisin kello 9–20 ja lähikirjastosta tavallisten palveluaikojen aikana.

Kirjastojen muita palveluita avataan kesäkuun alusta alkaen asteittain. Kaikki tapahtumat ja ryhmävierailut on peruttu heinäkuun loppuun asti. Kirjastoautot ovat pois käytöstä 1.6. asti.

Lainoja voi palauttaa samoina aikoina kuin noutopalvelu on käytössä. Lisäksi lainoja voi palauttaa pääkirjaston palautusluukun kautta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaupunki muistuttaa tiedotteessa, että koronaviruspandemia ei ole vielä ohi, joten kirjastossa asioivien on yhä noudatettava kaikkia hallituksen ja terveysviranomaisten määräyksiä ja linjauksia. Näitä ovat muun muassa turvavälien noudattaminen.

Myös Raision kaupunginkirjastoissa alkaa varatun aineiston lainaaminen ensi maanantaina. Tuolloin voi tulla hakemaan ne varaukset, joista on tullut ilmoitus. Lisäksi lainoja voi palauttaa. Kirjaston muuta aineistoa ei voi lainata, eikä Raisiossakaan ole asiakaspalvelua vielä tarjolla.

Lehtisalit ja tietokoneet ovat yhä pois asiakkaiden käytöstä palvelupisteen ja Fölimyynnin ohella toukokuun loppuun asti. Maksuja ei oteta vastaan, vaan kirjastomaksut kehotetaan hoitamaan Vaski-verkkokirjastossa.

Kirjasto on avoinna maanantaista torstaihin kello 9–19 ja perjantaisin 9–16. Ensimmäinen tunti on varattu riskiryhmille. Toukokuussa kirjasto on kiinni. Vaisaaren koulun puoleinen ovi on väliaikaisesti suljettu.