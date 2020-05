Dosentti Kristiina Heikinheimo palkittiin merkittävällä tiedepalkinnolla

Turun yliopiston dosentti Kristiina Heikinheimo on saanut kansainvälisen tiedepalkinnon tunnustuksena uraauurtavasta työstä suun ja leukojen alueen molekyylilääketieteen ja genetiikan alalla.

International Association of Dental Research -järjestön (IADR) Distinguished Scientist Award in Oral Medicine & Pathology -palkinto tulee ensimmäistä kertaa Suomeen.

IADR on Turun yliopiston tiedotteen mukaan maailman suurin hammaslääketieteen järjestö, joka täyttää tänä vuonna 100 vuotta. IADR Distinguished Scientist Award in Oral Medicine and Pathology -palkinnon on perustanut IADR:n kokeellisen patologian ryhmä vuonna 1995.

Palkinto annetaan tunnustuksena pitkäaikaisesta poikkeuksellisen korkeatasoisesta tutkimustyöstä, joka on auttanut ymmärtämään suun ja leukojen ja niihin liittyvien rakenteiden terveyttä ja sairauksia hallitsevia mekanismeja.

Kristiina Heikinheimo on luonut Turun yliopistoon ainutlaatuisen suun ja leukojen alueen kasvainten tutkimuslinjan. Hän on kansainvälisesti arvostettu molekyylipatologian asiantuntija ja luennoitsija sekä muun muassa Maailman terveysjärjestön (WHO) pään ja kaulan alueen kasvainluokituksen toimituskunnan jäsen.

Heikinheimo toimii yliopistonlehtorina Turun yliopiston suu- ja leukakirurgian osastolla sekä vierailevana professorina King’s Collegessa Lontoossa. King’s College Lontoon Dental School arvioitiin QS World University Rankingsin mukaan vuonna 2020 maailman parhaaksi hammaslääketieteen laitokseksi.

Dosentti Kristiina Heikinheimon kansainvälisen tutkimusryhmän tavoitteena on löytää suun ja leuan alueen kasvaimia aiheuttavia geenivirheitä, parantaa kasvainten diagnostiikkaa ja hoitoja ja hoitojen ennustettavuutta sekä kehittää uusia täsmälääkehoitoja.