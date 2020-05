Anne Savolainen

Raisa Korkki

Pansion sataman ja vierasvenesataman välisen joutomaa-alueen rannasta paljastui keskiviikkoiltapäivänä öljyvuoto. Alueelta kalastuspaikkaa etsineet kaverukset huomasivat kaislikossa aukon, jonka alueella kaislat olivat mustia noin metrin korkeudelle asti.

Rannassa meriveden pinnalla oli öljyä ja ruskeaa liejua. Kaislikko oli mustaa merelle asti, ja öljyn mustaamia kaisloja oli myös rannalla.

– Olen aiemmin rakentanut halleja, joten kyllä tuo alue 500 neliöstä ylöspäin on, Riku Aaltonen arvioi iltapäivällä.

Toinen kaveruksista, Ville Alho, kertoi, että he soittivat paikalle Turun Sanomien lisäksi myös palokunnan, koska öljy on liannut rantaa ilmeisesti pidemmän aikaa.

– Tuossa vastarannalla on Ruissalo, se on luonnonsuojelualue.

Paikalle tulleet palomiehet tarkastivat rannan sadevesikaivon, sataman huolintaliikkeen alueen sadevesikaivoja ja kartoittivat öljyvuodon laajuutta lennokin avulla.

Päivystävä palomestari Mika Lankinen kertoi illalla, että öljy on tahrinut rannassa noin 600 neliömetrin kokoisen alueen. Hän arvioi, että vuoto on todennäköisesti tapahtunut jo jonkin aikaa sitten.

– Vesi on ollut silloin korkealla, koska öljy on tahrinut kaislat hyvin korkealta. Siitä voi olla vaikka jopa kuukausia. Tämä on tietysti vain arvio.

Lankisen mukaan tilanne vaikutti aluksi pahemmalta kuin millaiseksi se osoittautui.

– Meillä ei ollut ensin ihan selkeää kuvaa alueen viemärilinjastoista. Kun löysimme muutamasta viemäristä öljyä pinnasta, ihmettelimme asiaa.

Myöhemmin ilmeni, että öljyä ei ollut mereen laskevassa päälinjassa vaan vain sivuhaaroissa. Öljy oli ilmeisesti kertynyt niihin meriveden pinnan korkeuden vaihtelun seurauksena.

Pelastuslaitos puomitti illalla purkuputken alueen.

– Puomituksilla estetään öljyä leviämästä laajemmalle alueelle kuin millä sitä nyt on. Kun merenpinnan korkeus vaihtelee, putkistosta voi tulla hieman öljyä.

Siitä, millaisesta öljystä on kyse tai mistä vuoto on tullut, ei vielä ole tietoa. Turun kaupungin ympäristönsuojelu alkaa selvittää asiaa.

– He miettivät, aletaanko putkistoja esimerkiksi puhdistaa jollain tavalla. Lisäksi ympäristönsuojelu päättää, siivotaanko rantavettä ja kaislikkoa öljystä, Lankinen sanoi.

Koska öljyvuodosta on jo pitempi aika, pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan ei ole pelkoa, että se alkaisi nyt levitä laajemmalle. Öljy on tarttunut kaisloihin tiukasti.

Myös Lounais-Suomen poliisi kirjasi asiasta tehtävän keskiviikkona.

Iltaseitsemään mennessä suurin osa pelastuslaitoksen väestä oli jo poistunut vuotopaikalta. Puomitus oli vielä käynnissä ja yksi yksikkö kävi tarkistamassa tilanteen myöhemmin illalla.

Jo aiemmin illalla selvisi, että kyseessä on todennäköisesti ollut kertavuoto, ei jatkuva vuoto.