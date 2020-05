Pansion satamassa laaja öljyvuoto

Anne Savolainen

Pansion sataman ja vierasvenesataman välisen joutomaa-alueen rannassa paljastui keskiviikkoiltapäivänä öljyvuoto. Alueelta kalastuspaikkaa etsineet kaverukset huomasivat kaislikossa aukon, jonka alueella kaislat olivat mustia noin metrin korkeudelle asti.

Rannassa meriveden pinnalla on öljyä ja ruskeaa liejua. Kaislikko on mustaa laajalla alueella merelle asti ja öljyn mustaamia kaisloja on myös rannalla.

– Olen aiemmin rakentanut halleja, joten kyllä tuo alue 500 neliöstä ylöspäin on, Riku Aaltonen arvioi.

Toinen kaveruksista, Ville Alho, kertoo, että he soittivat paikalle Turun Sanomien lisäksi myös palokunnan, koska öljy on liannut rantaa ilmeisesti pidemmän aikaa.

– Tuossa vastarannalla on Ruissalo, se on luonnonsuojelualue.

Paikalle tulleet palomiehet tarkastivat rannan sadevesikaivon, sataman huolintaliikkeen alueen sadevesikaivoja ja kartoittivat öljyvuodon laajuutta lennokin avulla.

