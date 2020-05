Hahdenniemen pienvenesataman nimi vaihtui Raisio Marinaksi

Raision Hahdeniemen venesataman nimi vaihtui Raisio Marinaksi. Nimenvaihdos on osa uudistusta, jossa satamaan rakennettiin muun muassa uusia laitureita, lisättiin veneiden laskupaikkoja ja kohennettiin sataman yleisilmettä muutoinkin.

– Tien varteen saatiin nyt myös uusi komeankokoinen opaste, joka toivottaa vierailijat tervetulleiksi, kertoo satamavastaava Harri Riitamo Raision kaupungin tiedotteessa.

Pienvenesatamaan toivotaan vierailulle muitakin kuin veneilijöitä.

– Veneiden ihailun ja merellisestä tunnelmasta nauttimisen lisäksi Raisio Marinaan voi tutustua vaikkapa kiertämällä ympäri merellisen Timali-luontopolun, joka lähtee alueelta. Tien toisella puolella kulkee pidempi Uikkupolku Raisionlahden ympäri. Myös kalastukseen on omat paikkansa, kaupungilta kerrotaan.

Veneilijöille Raision Marinassa on käytössä on laiturisähkö, vesipisteet, jätehuolto ja septitankkien sekä kemiallisten vessojen tyhjennys. Yrityksille alueella on vielä tyhjiä tontteja tarjolla, joten Marinan uskotaan kehittyvän tulevaisuudessa vielä entisestään.