Koronapandemia näkyy rajusti myös Varsinais-Suomen työmarkkinoilla. Varsinais-Suomen TE-toimistossa on tällä hetkellä työnhakijana yhteensä yli 63 000 henkilöä, joista työttömänä on noin 21 000 ja lomautettuna vajaat 16 000. Asiakasmäärä on kasvanut vuoden 2020 helmikuusta lähes 21 000 asiakkaalla.

TE-toimisto on valtion lisätalousarviosta saaduilla lisärahoilla rekrytoinut lisää henkilökuntaa ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen.

Lisäksi tehtäviä on organisoitu uudelleen ja siirretty asiantuntijoita hoitamaan kriittisiä tehtäviä kuten työnhaun käynnistämistä ja työttömyysturvaa.

Koronan vuoksi Varsinais-Suomen TE-toimistoon on ilmoittautunut työnhakijaksi 4100 yrittäjää ja tähän mennessä 3500 yrittäjän työttömyysturva-asia on käsitelty. Lomautettuja asiakkaita on tähän mennessä reilut 15 000, joista käsittelemättä on 500 asiakkaan asia.

– Todennäköisesti hyvin pikaisesti päästään normaaliin käsittelytahtiin, jossa asiakkaan asia saadaan käsiteltyä noin viikon kuluessa. Nämä luvut sisältävät myös erillistä selvitystä vaativat työttömyysturvan asiantuntijalausunnot, joissa käsittelyaika on Varsinais-Suomessa pysynyt alle 30 päivän, TE-toimiston tiedotteessa sanotaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

TE-toimistolla on olemassa valmiit toimintamallit ja ne voidaan ottaa käyttöön siinä vaiheessa, jos ja kun koronasta johtuva poikkeustilanne jatkuu ja jos alueella syntyy tarvetta vielä isommille tukitoimenpiteille. Varsinais-Suomen Ely-keskus on ryhtynyt valmistelemaan hakemusta EU:n komissioon lisärahoitukselle tarpeellisten toimenpiteiden turvaamiseksi.

TE-toimistosta muistutetaan, että muutosturva-asiantuntijat ja yritysneuvojat ovat työnantajien tukena ja neuvoa antamassa kaikissa tilanteissa. Varsinais-Suomessa muutosturva-asiantuntijat ovat pystyneet vastaamaan työnantajien yhteydenottoihin koronatilanteessakin 24 tunnin sisällä.

– Uskommekin, että kapasiteettimme riittää hoitamaan vielä edessä olevat haasteet esimerkiksi meriteollisuuden osalta.

Lomautetuille ja irtisanotuille tarjotaan muun muassa lisä- tai täydennyskoulutusta tai mahdollisuutta lähteä opiskelemaan uuteen ammattiin. Tarjolla on myös urasuunnittelua ja monen tyyppistä valmennusta sekä mahdollisuus osallistua henkilökohtaisen syvempään työhön ohjaukseen.